Как на самом деле выглядели богатые и влиятельные женщины Российской империи

В Российской империи тоже были свои знаменитости и светские львицы. Эти женщины встречались с деятелями культуры и искусства своего времени и даже с самим императором. Они задавали тон в моде, на них равнялись, им старались подражать. Но сегодня мало кто помнит их в лицо.

Нам в AdMe.ru захотелось узнать, как выглядели дамы, чьи имена 100–150 лет тому назад были у всех на слуху.

Императрица Мария Александровна

Супруга Александра II была сдержанной и застенчивой, не любила светскую жизнь. Ее тяготили шумные приемы и балы, и она предпочитала им тихую жизнь в царских резиденциях. Но, будучи императрицей, Мария Александровна обязана была бывать у всех на виду. В государственные дела она не вмешивалась, и многие критиковали ее за отсутствие инициативы. Тем не менее она была хорошо образованна, разбиралась в искусстве. А еще тратила огромные суммы на благотворительность. В тяжелый для империи период она даже отказалась шить себе новые платья и все сбережения отдавала в пользу вдов, сирот, раненых и больных.

Ида Рубинштейн

После смерти родителей девушка унаследовала их колоссальное состояние и переехала с юга страны в столицу. Там она танцевала в «Русском балете» Дягилева, а потом заинтересовалась драматическим искусством и создала собственную театральную труппу. И хотя ее постановки часто критиковали, они были на слуху, как и сама Ида.

Саломея Андроникова

Дочь кахетинского князя Саломея вышла замуж за богатого торговца, у которого к моменту женитьбы на девушке уже было трое детей. Спустя несколько лет отношения супругов разладились, они стали жить отдельно. Саломея Андроникова в тот период держала у себя литературный салон. Часто ее гостями становились самые известные поэты того времени. Одна из них, Тэффи, описывала Андроникову так: «Многие художники писали ее портреты. У Саломеи была высокая и очень тонкая фигура. Такая же тоненькая была и Анна Ахматова. Они обе могли, скрестив руки на спине, охватить ими талию так, чтобы концы пальцев обеих рук сходились под грудью».

Надежда Ламанова

Надежда Ламанова сделала стремительную карьеру как модельер и гордо несла звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества». По воспоминаниям современников, была она дамой суровой и своих заказчиков заставляла подолгу ждать. Ее платья стоили очень дорого, но пользовались большим успехом. Сам Станиславский пригласил Ламанову шить костюмы для Московского художественного театра.

Великая княгиня Елена Павловна

Принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская после свадьбы с великим князем Михаилом Павловичем сменила имя и стала Еленой Павловной. Ее брак с самого начала сложно было назвать счастливым. Она была начитанной и образованной, а о нем говорили, что он «кроме армейского устава ни одной книги не открыл». Характерами супруги тоже не сошлись. Елена Павловна овдовела в 42 года. С этого момента и до самой своей кончины она носила траур. Дом Елены Павловны стал средоточием всего интеллигентного общества. В нем стало проводиться меньше балов, но теперь проходили приемы, во время которых обсуждались в том числе планы реформ, которые в конце концов очень сильно повлияли на будущее Российской империи.

Екатерина Николаевна Адлерберг

Выпускница Смольного института, Екатерина Николаевна стала фрейлиной при императорском дворе, а потом вышла замуж за графа Адлерберга. Дом графини Катишь (так ее звали друзья и знакомые) был одним из самых модных в Петербурге. Она очень любила музыку и не только приглашала к себе известных исполнителей того времени, но и сама пела, в основном романсы и цыганские песни.

Маргарита Кирилловна Морозова

Из-за финансовых проблем отца Маргарита Кирилловна осталась без приданого, но это не помешало ей выйти замуж за молодого наследника многомиллионного капитала. После свадьбы супруги с головой окунулись в светскую жизнь и принимали у себя в гостях известных художников, литераторов и музыкантов того времени. После смерти супруга трехмиллионное состояние перешло Маргарите Кирилловне. Так из бесприданницы она превратилась в богатую и влиятельную самостоятельную даму.

Анна Павлова

Прима-балерина Мариинского театра, известная, без преувеличения, во всем мире. Анна Павлова гастролировала со своей труппой по разным странам, во многих из них именно благодаря ей узнали об искусстве русского балета. Павлову сравнивали с другой известной балериной того времени — Матильдой Кшесинской. Но солистка Мариинского театра и педагог Тамара Карсавина отмечала, что, по ее мнению, они обе были «настоящими балеринами, несравненными, но при этом не сравнимыми друг с другом».

Мария Клавдиевна Тенишева

Мария Тенишева была дворянкой, сердце которой принадлежало искусству. Она собирала акварели и была знакома с Врубелем, Васнецовым, Рерихом. Мария Клавдиевна открыла несколько художественных школ и сама рисовала.

Великая княгиня Александра Иосифовна

Супруга великого князя Константина Николаевича по праву считалась одной из придворных красавиц. Ее утонченная внешность и элегантность произвели впечатление на императора Николая I. Однако в личной жизни ее вряд ли можно было назвать счастливой. Ее старший сын попал в скандальную историю и был выслан из Санкт-Петербурга. Младший сын заболел и вскоре скончался. А у мужа появилась фаворитка, которая родила ему детей и которую в обществе он представлял как свою законную жену, в то время как Александра Иосифовна была, по его словам, лишь женой казенной.

Полина Антипьевна Стрепетова

Театральная актриса Полина Стрепетова в конце XIX века выступала на сцене одного из старейших драматических театров Российской империи. Ее талант отмечали И. С. Тургенев, В. И. Немирович-Данченко и многие другие известные современники. Ее портреты писали Илья Репин и Виктор Васнецов. А вот в личной жизни Полине не везло: сначала она увлеклась актером, забеременела от него. Но у того уже была супруга. Позднее актриса вышла замуж за человека, далекого от искусства, и он ревновал ее не только к поклонникам, но и в целом к театру.

Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова

Елизавета Андреевна была замужем за графом Илларионом Воронцовым-Дашковым. Супруги были одними из наиболее приближенных к императорскому двору лиц. А в их доме собирался весь цвет петербургского общества.

Татьяна Александровна Юсупова

Татьяна Александровна была супругой богатейшего помещика Российской империи — Николая Юсупова. Между мужем и женой было мало общего. Его знали как человека резкого и слишком официального, который охотно давал деньги другим людям и не любил тратить их на себя. А Татьяна Александровна была женщиной решительной и очень энергичной. Она любила общаться с людьми и была интересным собеседником.