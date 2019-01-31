Художники из разных уголков мира изобразили счастье как оно есть (И вы обязательно найдете свое среди этих иллюстраций)

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Какие моменты вы цените больше всего? Кто-то любит побыть один и провести вечер за чтением книги. Кого-то заряжают прогулки на свежем воздухе. А другим неважно, где находиться и что делать, — лишь бы рядом был самый близкий человек. В статье вы увидите эти и другие варианты от полюбившихся многим художников, которые умеют без слов рассказать о самом важном.

Иллюстрации погрузили редакцию AdMe.ru в теплые воспоминания, и мы надеемся, что на наших читателей они произведут такой же эффект.

Счастье — это завершение долгого дня

И полное расслабление

Неспешная прогулка

С погружениями в собственные мысли

И то ощущение, которое появляется при пробуждении в выходной день. Можно никуда не торопиться!

Позволяя себе временное полное безделье

Одни наслаждаются моментом отъезда

А других ничто так не радует, как прибытие

Есть люди, которые жить не могут без путешествий

И воспоминания об отпуске их согревают очень долго

Одни никогда не променяют тихие вечера с книжкой на что-то другое

А другие любят сбегать с шумной вечеринки, чтобы побыть наедине с собой

Главное — не проглядеть свое счастье в толпе

Ведь из внезапной встречи может получиться большая история

А разговоры до рассвета станут незаменимой частью жизни

Есть те, кому важно, чтобы было с кем поговорить

И собеседник необязательно должен быть человеком

А кто-то постиг труднодостижимое — спокойствие и гармонию с собой

Но у каждого в резерве есть тот вид счастья, которое можно забрать с собой из детства. Нужно всего лишь построить в комнате форт или шалаш из одеял

И при любых обстоятельствах не забывать, что впереди ждет еще много хорошего