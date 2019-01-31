Художники из разных уголков мира изобразили счастье как оно есть (И вы обязательно найдете свое среди этих иллюстраций)
Какие моменты вы цените больше всего? Кто-то любит побыть один и провести вечер за чтением книги. Кого-то заряжают прогулки на свежем воздухе. А другим неважно, где находиться и что делать, — лишь бы рядом был самый близкий человек. В статье вы увидите эти и другие варианты от полюбившихся многим художников, которые умеют без слов рассказать о самом важном.
Иллюстрации погрузили редакцию AdMe.ru в теплые воспоминания, и мы надеемся, что на наших читателей они произведут такой же эффект.
Счастье — это завершение долгого дня
И полное расслабление
Неспешная прогулка
С погружениями в собственные мысли
И то ощущение, которое появляется при пробуждении в выходной день. Можно никуда не торопиться!
Позволяя себе временное полное безделье
Одни наслаждаются моментом отъезда
А других ничто так не радует, как прибытие
Есть люди, которые жить не могут без путешествий
И воспоминания об отпуске их согревают очень долго
Одни никогда не променяют тихие вечера с книжкой на что-то другое
А другие любят сбегать с шумной вечеринки, чтобы побыть наедине с собой
Главное — не проглядеть свое счастье в толпе
Ведь из внезапной встречи может получиться большая история
А разговоры до рассвета станут незаменимой частью жизни
Есть те, кому важно, чтобы было с кем поговорить
И собеседник необязательно должен быть человеком
А кто-то постиг труднодостижимое — спокойствие и гармонию с собой
Но у каждого в резерве есть тот вид счастья, которое можно забрать с собой из детства. Нужно всего лишь построить в комнате форт или шалаш из одеял
И при любых обстоятельствах не забывать, что впереди ждет еще много хорошего
Попробуйте представить ваш идеальный день или момент — каким бы он был?
Фото на превью Yaoyao Ma Van As / instagram, Yaoyao Ma Van As / instagram