Художник украшает стены зданий живописью, которая обрадует вашего внутреннего ребенка
Французский художник, известный под именем Сет, оставляет свои рисунки везде, где бывает. Талантливый живописец превратил мир в свой холст в буквальном смысле. На своих красочных картинах он в основном изображает детей, которые играют, учатся и познают окружающий мир. Сет увековечивает окружающие нас маленькие чудеса, которые мы часто не замечаем.
Мы в AdMe.ru полюбили стрит-арт Сета и решили показать вам его «полотна». Мы надеемся, что это потешит вашего внутреннего ребенка и позволит более позитивно смотреть на мир.
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Какой вид искусства вам ближе всего и почему?
Фото на превью seth_globepainter / Instagram
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