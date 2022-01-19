Художник украшает стены зданий живописью, которая обрадует вашего внутреннего ребенка

Французский художник, известный под именем Сет, оставляет свои рисунки везде, где бывает. Талантливый живописец превратил мир в свой холст в буквальном смысле. На своих красочных картинах он в основном изображает детей, которые играют, учатся и познают окружающий мир. Сет увековечивает окружающие нас маленькие чудеса, которые мы часто не замечаем.