Художник рисует комиксы о первых отношениях. Они цепляют сильнее, чем любовные сериалы

Молодой иллюстратор из Джакарты Дайк Акбар (Dike Akbar) рисует персонажей для визуальных романов и настольных игр, а еще создает комиксы, которыми делится в своем инстаграме. Недавно он посвятил целую серию комиксов светлому чувству первой любви — получилось так искренно, что серия мгновенно завоевала популярность в сети.

Нас в AdMe.ru тоже тронули работы Дайка, так что мы решили предложить и вам взглянуть на них и окунуться в воспоминания о том, каково это — впервые влюбиться.

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Порой мимолетного взгляда или случайного прикосновения достаточно, чтобы пробудить чувства, которые, возможно, однажды перерастут в настоящую любовь. А вы помните, как впервые влюбились?

Фото на превью dikeakbar92 / Instagram

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9 Комментарии
  • 29 августа 2018
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