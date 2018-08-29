Художник рисует комиксы о первых отношениях. Они цепляют сильнее, чем любовные сериалы
Молодой иллюстратор из Джакарты Дайк Акбар (Dike Akbar) рисует персонажей для визуальных романов и настольных игр, а еще создает комиксы, которыми делится в своем инстаграме. Недавно он посвятил целую серию комиксов светлому чувству первой любви — получилось так искренно, что серия мгновенно завоевала популярность в сети.
Нас в AdMe.ru тоже тронули работы Дайка, так что мы решили предложить и вам взглянуть на них и окунуться в воспоминания о том, каково это — впервые влюбиться.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Порой мимолетного взгляда или случайного прикосновения достаточно, чтобы пробудить чувства, которые, возможно, однажды перерастут в настоящую любовь. А вы помните, как впервые влюбились?
Фото на превью dikeakbar92 / Instagram