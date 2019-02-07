Художник рисует комиксы о дружбе милого котенка и брутальной овчарки, и они никого не оставят равнодушными
Бенджамин Хэд (Benjamin Hed) — талантливый иллюстратор, который своими работами вдохновляет, поднимает настроение и учит ценить простые радости жизни. И его комиксы о дружбе между крошечным котенком Пикси и устрашающей немецкой овчаркой Брутом не исключение: они полны юмора, трогательных моментов и ярких положительных эмоций.
Мы в AdMe.ru в восторге от работ Бена и уверены, что Пикси и Брут сделают ваш день и надолго западут в душу.
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А у вас в жизни были примеры такой, казалось бы, невероятной дружбы?
Фото на превью pet_foolery / instagram