Художник рисует комиксы о дружбе милого котенка и брутальной овчарки, и они никого не оставят равнодушными

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Бенджамин Хэд (Benjamin Hed) — талантливый иллюстратор, который своими работами вдохновляет, поднимает настроение и учит ценить простые радости жизни. И его комиксы о дружбе между крошечным котенком Пикси и устрашающей немецкой овчаркой Брутом не исключение: они полны юмора, трогательных моментов и ярких положительных эмоций.

Мы в AdMe.ru в восторге от работ Бена и уверены, что Пикси и Брут сделают ваш день и надолго западут в душу.

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А у вас в жизни были примеры такой, казалось бы, невероятной дружбы?