Художник нарисовал историю Русалочки на новый лад. И она нравится нам даже больше классической версии

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Энди Иванов (Andy Ivanov) — талантливый украинский художник, который рисует в мультипликационном стиле. Недавно хитом стал его комикс о Русалочке. Он создал трогательную историю, которая могла бы превратиться в отличный набросок для нового фильма от Disney.

Мы в AdMe.ru были очарованы этим комиксом, поэтому решили показать его вам.

Привет

О нет...

Пожалуйста, уходите. Мне нужно его спасти

Вы видели это чудовище?

Поймал!

Хорошая работа, парень! Она у нас!

Что я наделал... Она не выживет в неволе. Я должен что-то сделать

Я отвезу тебя домой

— Извини... Будь снова свободной... — Эй, парень, не делай того, что хочешь, или я тебя пристрелю!

Бах!

Лепесток жизни... Он всегда был со мной

Ты будешь жить