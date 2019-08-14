Художник нарисовал историю Русалочки на новый лад. И она нравится нам даже больше классической версии
Энди Иванов (Andy Ivanov) — талантливый украинский художник, который рисует в мультипликационном стиле. Недавно хитом стал его комикс о Русалочке. Он создал трогательную историю, которая могла бы превратиться в отличный набросок для нового фильма от Disney.
Мы в AdMe.ru были очарованы этим комиксом, поэтому решили показать его вам.
Привет
О нет...
Пожалуйста, уходите. Мне нужно его спасти
Вы видели это чудовище?
Поймал!
Хорошая работа, парень! Она у нас!
Что я наделал... Она не выживет в неволе. Я должен что-то сделать
Я отвезу тебя домой
— Извини... Будь снова свободной...
— Эй, парень, не делай того, что хочешь, или я тебя пристрелю!
Бах!
Лепесток жизни... Он всегда был со мной
Ты будешь жить
Хотели бы увидеть такую "Русалочку" на большом экране?