Художник из Беларуси рисует странные, но чертовски забавные комиксы

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Анатолий Чилик — остроумный иллюстратор из Беларуси, который находит вдохновение в актуальных новостях, социальных проблемах и разных бытовых ситуациях нашей жизни. В его комиксах вы точно найдете знакомый сюжет, приправленный перчинкой юмора и солью злободневности. Иногда фантазия автора просто зашкаливает и хочется его спросить: «Парень, что вообще творится в твоей голове?»