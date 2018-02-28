Художник из Беларуси рисует странные, но чертовски забавные комиксы
Анатолий Чилик — остроумный иллюстратор из Беларуси, который находит вдохновение в актуальных новостях, социальных проблемах и разных бытовых ситуациях нашей жизни. В его комиксах вы точно найдете знакомый сюжет, приправленный перчинкой юмора и солью злободневности. Иногда фантазия автора просто зашкаливает и хочется его спросить: «Парень, что вообще творится в твоей голове?»
AdMe.ru собрал для вас самые популярные юмористические комиксы автора, которые оценили уже тысячи людей.
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Фото на превью Chilikto/twitter