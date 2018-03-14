Художница рисует куклам новые лица, наделяя их естественной красотой

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Пока на прилавках красуются нарядные куклы с гипертрофированными фигурами и идеальными лицами, некоторые мастера возвращают в мир игрушек естественность и сходство с людьми. Художница Ольга Каменецкая преображает обычных кукол, рисуя им новые лица. При этом она не боится придать их чертам асимметрии, добавить круги под глазами или морщинки. И результаты ее работы приковывают больше восхищенных взглядов, чем обитатели магазинных полок.

AdMe.ru считает, что куклам Ольги идет такое преображение. А некоторые модели даже стали похожи на знаменитостей и персонажей кино. Как вам такая «вторая жизнь» игрушек?

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Что вы думаете о куклах в магазинах: стоит ли прибавить им естественности или игрушкам это ни к чему?