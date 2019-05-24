Художница рассказала о том, каково это — работать в тату-салоне

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Большинство из нас любит татуировки или хотя бы восхищается ими со стороны. Но, как оказалось, мы совсем ничего не знаем о работе тату-мастеров. Художница из Челябинска решила провести ликбез в своем твиттере и поделилась секретами и любопытными наблюдениями, которые сделала за время работы татуировщицей в двух салонах.