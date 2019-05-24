Художница рассказала о том, каково это — работать в тату-салоне
Большинство из нас любит татуировки или хотя бы восхищается ими со стороны. Но, как оказалось, мы совсем ничего не знаем о работе тату-мастеров. Художница из Челябинска решила провести ликбез в своем твиттере и поделилась секретами и любопытными наблюдениями, которые сделала за время работы татуировщицей в двух салонах.
Мы в AdMe.ru узнали много нового об этой незаурядной профессии и, конечно, захотели поделиться с вами самыми занятными наблюдениями.
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А у вас есть татуировки? Тоже переживали о том, как они будут выглядеть в старости?
Фото на превью Jenny Ridd[81] / twitter