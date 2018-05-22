Художница показала, как выглядели бы известные персонажи, если бы над ними работали другие дизайнеры

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Эбигэйл Диаз (Abigail Diaz) — цифровой иллюстратор с Филиппин. У девушки всегда полно заказов, а ее страница в Instagram набрала сотни тысяч подписчиков всего за пару лет. Что, впрочем, неудивительно: яркие и стильные иллюстрации просто не могли остаться без внимания. К тому же в свободное время Эбигэйл рисует потрясающие фан-арты с популярными персонажами.