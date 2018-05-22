Художница показала, как выглядели бы известные персонажи, если бы над ними работали другие дизайнеры

Эбигэйл Диаз (Abigail Diaz) — цифровой иллюстратор с Филиппин. У девушки всегда полно заказов, а ее страница в Instagram набрала сотни тысяч подписчиков всего за пару лет. Что, впрочем, неудивительно: яркие и стильные иллюстрации просто не могли остаться без внимания. К тому же в свободное время Эбигэйл рисует потрясающие фан-арты с популярными персонажами.

Нам в AdMe.ru пришлись по вкусу эти фан-арты, и мы спешим поделиться с вами самыми крутыми из них.

Золушка

Белль

Ариэль

Эльза

Алиса

Червонная Королева

Сейлор Мун

Принцесса Лея

Рей

Женщина-кошка

Чудо-женщина

Харли Квинн

Какая иллюстрация понравилась вам больше всего?

Фото на превью serafleur / instagram, serafleur / instagram

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