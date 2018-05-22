Художница показала, как выглядели бы известные персонажи, если бы над ними работали другие дизайнеры
Эбигэйл Диаз (Abigail Diaz) — цифровой иллюстратор с Филиппин. У девушки всегда полно заказов, а ее страница в Instagram набрала сотни тысяч подписчиков всего за пару лет. Что, впрочем, неудивительно: яркие и стильные иллюстрации просто не могли остаться без внимания. К тому же в свободное время Эбигэйл рисует потрясающие фан-арты с популярными персонажами.
Нам в AdMe.ru пришлись по вкусу эти фан-арты, и мы спешим поделиться с вами самыми крутыми из них.
Золушка
Белль
Ариэль
Эльза
Алиса
Червонная Королева
Сейлор Мун
Принцесса Лея
Рей
Женщина-кошка
Чудо-женщина
Харли Квинн
Какая иллюстрация понравилась вам больше всего?
Фото на превью serafleur / instagram, serafleur / instagram