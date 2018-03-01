Художница показала, что в нашем мире есть место такой же любви, как в сказке
Замечать красоту вокруг — это особый дар. Азербайджанская художница и иллюстратор Гюнель Гусейнова фотографировала улицы родного города и делилась ими с друзьями под ником Guni. Однажды ей пришла идея показать людям, что сказка вокруг нас, стоит только приглядеться. Так родился проект «Они здесь, рядом...», где персонажи мультфильмов Disney проникли в реальный мир.
AdMe.ru делится с вами вдохновляющими иллюстрациями, от одного взгляда на которые хочется верить в красивую любовь как в сказке.
Сказочные герои на иллюстрациях живут среди нас как обычные люди
Их будни полны нежности
И страстных поцелуев
Они напоминают нам, как важно поддерживать друг друга в трудную минуту
И принимать такими, какие мы есть
Ценить каждый момент, проведенный вместе
И не стесняться своих чувств
Не скупиться на объятия
Ведь объятий много не бывает
Радоваться каждому новому дню
Даже скучные ежедневные дела превращать в приключение
Оставаться вдвоем, забывая обо всем на свете
Но иногда делить свой маленький мир с близкими людьми
Наверное, именно так должен выглядеть финал «и жили они долго и счастливо»
Сказка может стать реальностью, все в наших руках. Согласны? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью guunii/instagram