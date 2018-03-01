Художница показала, что в нашем мире есть место такой же любви, как в сказке

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Замечать красоту вокруг — это особый дар. Азербайджанская художница и иллюстратор Гюнель Гусейнова фотографировала улицы родного города и делилась ими с друзьями под ником Guni. Однажды ей пришла идея показать людям, что сказка вокруг нас, стоит только приглядеться. Так родился проект «Они здесь, рядом...», где персонажи мультфильмов Disney проникли в реальный мир.

AdMe.ru делится с вами вдохновляющими иллюстрациями, от одного взгляда на которые хочется верить в красивую любовь как в сказке.

Сказочные герои на иллюстрациях живут среди нас как обычные люди

Их будни полны нежности

И страстных поцелуев

Они напоминают нам, как важно поддерживать друг друга в трудную минуту

И принимать такими, какие мы есть

Ценить каждый момент, проведенный вместе

И не стесняться своих чувств

Не скупиться на объятия

Ведь объятий много не бывает

Радоваться каждому новому дню

Даже скучные ежедневные дела превращать в приключение

Оставаться вдвоем, забывая обо всем на свете

Но иногда делить свой маленький мир с близкими людьми

Наверное, именно так должен выглядеть финал «и жили они долго и счастливо»

Сказка может стать реальностью, все в наших руках. Согласны? Поделитесь в комментариях.