Художница нарисовала историю с милейшим концом о необычной дружбе девочки и русалки
Soosh — не просто художница, а настоящий творец теплых акварельных миров, от одного взгляда на которые становится легко на душе, словно ты на минутку вернулся в детство. Ее работы рассказывают добрые истории, как сказку, и одна из них — о необычной, но настоящей дружбе.
Soosh выкладывает свои работы в инстаграм, а процессом их создания делится на YouTube-канале. Возможно, вы уже знакомы с ее творчеством по серии трогательных иллюстраций о папе и дочке. Тогда вы наверняка будете рады узнать, что по ее мотивам художница выпустила свою первую книгу «Dad By My Side».
AdMe.ru с восхищением делится новой серией художницы — о дружбе девочки и русалки. Посмотрев на эти работы, вы наверняка захотите обнять лучшего друга или подругу.
Друзья
Взаимное восхищение
Нас разделяет лишь прикосновение
Вызов групповому фото
Уроки плавания
Мечты
Хочешь посмотреть на моих будущих братиков и сестричек?
Единение
Сюрприз!
Крохотные пальчики
Объятия
Молодые мамы, старые друзья
А с кем из сказочных существ вы хотели бы подружиться?
Фото на превью vskafandre / Instagram