Художница нарисовала историю с милейшим концом о необычной дружбе девочки и русалки

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Soosh — не просто художница, а настоящий творец теплых акварельных миров, от одного взгляда на которые становится легко на душе, словно ты на минутку вернулся в детство. Ее работы рассказывают добрые истории, как сказку, и одна из них — о необычной, но настоящей дружбе.

Soosh выкладывает свои работы в инстаграм, а процессом их создания делится на YouTube-канале. Возможно, вы уже знакомы с ее творчеством по серии трогательных иллюстраций о папе и дочке. Тогда вы наверняка будете рады узнать, что по ее мотивам художница выпустила свою первую книгу «Dad By My Side».

AdMe.ru с восхищением делится новой серией художницы — о дружбе девочки и русалки. Посмотрев на эти работы, вы наверняка захотите обнять лучшего друга или подругу.