Художница из Сеула создала серию работ о прикосновениях. В ее иллюстрациях все влюбленные могут узнать себя

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Zipcy — 30-летняя художница из Сеула, которая в своих иллюстрациях исследует чувственную сторону любви. На серию работ «Прикосновение» ее вдохновили отношения с мужем. Художнице захотелось нарисовать всю ту нежность, легкость, мечтательность и страсть, которые испытывают самые крепкие пары.

Zipcy признается, что хочет, чтобы, глядя на ее иллюстрации, люди думали о тех, в кого влюблены. «Я пытаюсь нарисовать чувство прикосновения», — рассказывает художница.