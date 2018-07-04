Художница из Сеула создала серию работ о прикосновениях. В ее иллюстрациях все влюбленные могут узнать себя
Zipcy — 30-летняя художница из Сеула, которая в своих иллюстрациях исследует чувственную сторону любви. На серию работ «Прикосновение» ее вдохновили отношения с мужем. Художнице захотелось нарисовать всю ту нежность, легкость, мечтательность и страсть, которые испытывают самые крепкие пары.
Zipcy признается, что хочет, чтобы, глядя на ее иллюстрации, люди думали о тех, в кого влюблены. «Я пытаюсь нарисовать чувство прикосновения», — рассказывает художница.
Нам в AdMe.ru очень понравились работы этого южнокорейского иллюстратора, поэтому мы решили поделиться с вами лучшими из них.
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Какая из иллюстраций Zipcy понравилась вам больше всего?
Фото на превью Zipcy / facebook, Zipcy / facebook