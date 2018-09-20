Художница из Индонезии показала, какие чувства прячутся в глубине человеческой души (Осторожно, вы можете узнать себя!)

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Индонезийская художница Mimi N продолжает свое участие в проекте SUN Project и по-прежнему регулярно выкладывает в сеть иллюстрации на остросоциальные темы. В своих рисунках она отражает те губительные чувства и эмоции человека, которые не принято озвучивать в обществе, хотя время от времени их испытывает каждый из нас.