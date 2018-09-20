Художница из Индонезии показала, какие чувства прячутся в глубине человеческой души (Осторожно, вы можете узнать себя!)
Индонезийская художница Mimi N продолжает свое участие в проекте SUN Project и по-прежнему регулярно выкладывает в сеть иллюстрации на остросоциальные темы. В своих рисунках она отражает те губительные чувства и эмоции человека, которые не принято озвучивать в обществе, хотя время от времени их испытывает каждый из нас.
AdMe.ru уже не раз рассказывал о талантливой художнице, обличающей темные стороны человеческой души, а сейчас предлагает вам взглянуть на ее новые иллюстрации. Предупреждаем: некоторые из них могут вас встревожить.
1. Реальная я
2. За твоей спиной
3. Выше нос!
4. Нас четверо
5. Моя настоящая любовь
6. Эхо
7. «Пожалуйста, (не) входите»
8. Односторонний
9. Воспоминания
10. Бытовое насилие
11. Брат
12. Сильный
13. Ошибка
14. Просто дети
15. Эго
16. Социальная тревожность
17. Распределение в группе
18. Отлично
19. Кризис идентичности
20. Интроверт
21. Я не могу
22. Помощь
23. Поздравления
24. Зрелость
Как вы считаете, Mimi N смогла достоверно показать темные чувства и достучаться до зрителей?
Фото на превью futarinokizuna_ / Instagram