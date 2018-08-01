Готовы увидеть самые милые тату, которые растопят сердца даже тех, кто скептично к ним относится?
Людей можно поделить на 2 лагеря — тех, кто никогда не решится на татуировки, и тех, кто их очень любит. Но некоторые тату-мастера создают шедевры, от которых зашкаливают все параметры мимиметра! Они делают такие чудесные рисунки, что многие задумаются, а не попробовать ли им что-то настолько же нежное и умилительное.
AdMe.ru выбрал 25 татуировок, милее которых, наверное, только настоящие котики и еноты.
Время перекуса
Все семейство в сборе
Снупи любуется «Звездной ночью»
Милота всегда с собой
Дружные слоники
Счастливый талисман
Порталы в другие миры
Хозяин, ложись тут рядышком
Для бадминтона нужен не только воланчик
Золотые рыбки
Ничего лишнего
Замок Диснея
Лошадки из карусели тоже хотят на волю
Хоть где-то можно завести себе ламу
Верный друг
Кролик принимает кофейные ванны
Укромное местечко
Романтичный вечер
Мама и сын
Бодрящий душ
По пути в Хогвартс
Вот так встреча!
Один хорошо, а два лучше!
Я пою для тебя
По мотивам «Питера Пена»
А у вас есть тату? Покажите нам их или расскажите, какой рисунок, возможно, сделали бы и себе.