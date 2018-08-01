Готовы увидеть самые милые тату, которые растопят сердца даже тех, кто скептично к ним относится?

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Людей можно поделить на 2 лагеря — тех, кто никогда не решится на татуировки, и тех, кто их очень любит. Но некоторые тату-мастера создают шедевры, от которых зашкаливают все параметры мимиметра! Они делают такие чудесные рисунки, что многие задумаются, а не попробовать ли им что-то настолько же нежное и умилительное.

AdMe.ru выбрал 25 татуировок, милее которых, наверное, только настоящие котики и еноты.

Время перекуса

Все семейство в сборе

Снупи любуется «Звездной ночью»

Милота всегда с собой

Дружные слоники

Счастливый талисман

Порталы в другие миры

Хозяин, ложись тут рядышком

Для бадминтона нужен не только воланчик

Золотые рыбки

Ничего лишнего

Замок Диснея

Лошадки из карусели тоже хотят на волю

Хоть где-то можно завести себе ламу

Верный друг

Кролик принимает кофейные ванны

Укромное местечко

Романтичный вечер

Мама и сын

Бодрящий душ

По пути в Хогвартс

Вот так встреча!

Один хорошо, а два лучше!

Я пою для тебя

По мотивам «Питера Пена»