Готовы увидеть самые милые тату, которые растопят сердца даже тех, кто скептично к ним относится?

Людей можно поделить на 2 лагеря — тех, кто никогда не решится на татуировки, и тех, кто их очень любит. Но некоторые тату-мастера создают шедевры, от которых зашкаливают все параметры мимиметра! Они делают такие чудесные рисунки, что многие задумаются, а не попробовать ли им что-то настолько же нежное и умилительное.

AdMe.ru выбрал 25 татуировок, милее которых, наверное, только настоящие котики и еноты.

Время перекуса

Все семейство в сборе

Снупи любуется «Звездной ночью»

Милота всегда с собой

Дружные слоники

Счастливый талисман

Порталы в другие миры

Хозяин, ложись тут рядышком

Для бадминтона нужен не только воланчик

Золотые рыбки

Ничего лишнего

Замок Диснея

Лошадки из карусели тоже хотят на волю

Хоть где-то можно завести себе ламу

Верный друг

Кролик принимает кофейные ванны

Укромное местечко

Романтичный вечер

Мама и сын

Бодрящий душ

По пути в Хогвартс

Вот так встреча!

Один хорошо, а два лучше!

Я пою для тебя

По мотивам «Питера Пена»

А у вас есть тату? Покажите нам их или расскажите, какой рисунок, возможно, сделали бы и себе.

66 На склад!
5 Комментарии
  • 1 августа 2018
  • 5
  • 13690

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!