Правдивые комиксы, после которых захочется извиниться перед своей мамой за все

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«Беременность и материнство — чудесное время, яркое, веселое и даже в какой-то степени райское», — так размышляют люди, которые совсем не знакомы с вопросами родительства и воспитания. Но мамы знают. Мамы все знают про это тяжелое, сложное время. И они по достоинству оценят эти до боли правдивые комиксы о темной стороне их новой жизни.

AdMe.ru собрал самые сильные и правдивые зарисовки талантливой Натали Жомар, чтобы вместе со своими читателями немного посмеяться и обсудить случаи из их жизни.

"Дорогой, развей мои сомнения... Я же надела штаны?

«Беременность и увеличение груди»

Хотя приятных моментов все же больше

«Я люблю кормить грудью! Это такое восхитительное единение с моим ребенком!»

«Инструкция к моему ребенку»

Многозадачность становится каждодневной

«Смена подгузников. 100 практических способов»

«Загадайте желание в День матери». «В День матери я хотела бы сходить в туалет в одиночку»

Название книги: «Власть. Как это работает»

«О, мама! Какая ты красивая сегодня утром!»

«Школа Джин Мулен» «#мамаотстой»

«Нет, она не умерла. Она просто... ну... бесконечно отдыхает»

«Все дело в точке зрения»

«Не переживай, Пузырик. Эта краска на водной основе»

«Дорогой, я беременна!»

И все же эта улыбка стоит всех пережитых сложностей

Какие картинки вам наиболее близки — поделитесь в комментариях?