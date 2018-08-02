Правдивые комиксы, после которых захочется извиниться перед своей мамой за все
«Беременность и материнство — чудесное время, яркое, веселое и даже в какой-то степени райское», — так размышляют люди, которые совсем не знакомы с вопросами родительства и воспитания. Но мамы знают. Мамы все знают про это тяжелое, сложное время. И они по достоинству оценят эти до боли правдивые комиксы о темной стороне их новой жизни.
AdMe.ru собрал самые сильные и правдивые зарисовки талантливой Натали Жомар, чтобы вместе со своими читателями немного посмеяться и обсудить случаи из их жизни.
"Дорогой, развей мои сомнения... Я же надела штаны?
«Беременность и увеличение груди»
Хотя приятных моментов все же больше
«Я люблю кормить грудью! Это такое восхитительное единение с моим ребенком!»
«Инструкция к моему ребенку»
Многозадачность становится каждодневной
«Смена подгузников. 100 практических способов»
«Загадайте желание в День матери».
«В День матери я хотела бы сходить в туалет в одиночку»
Название книги: «Власть. Как это работает»
«О, мама! Какая ты красивая сегодня утром!»
«Школа Джин Мулен»
«#мамаотстой»
«Нет, она не умерла. Она просто... ну... бесконечно отдыхает»
«Все дело в точке зрения»
«Не переживай, Пузырик. Эта краска на водной основе»
«Дорогой, я беременна!»
И все же эта улыбка стоит всех пережитых сложностей
Какие картинки вам наиболее близки — поделитесь в комментариях?
Фото на превью Nathalie Jomard, Nathalie Jomard