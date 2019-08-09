Что хотел сказать автор одной из самых известных картин в мире

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Даже если вы не знакомы с творчеством бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта, вы наверняка узнаете его картину «Сын человеческий». Это не только одна из самых известных его работ, но и, пожалуй, одно из наиболее узнаваемых и одновременно загадочных произведений искусства. В отличие от остальных работ Магритта, картину не так легко увидеть: она хранится в частной коллекции и очень редко появляется на выставках. Последний раз она предстала миру в 2018 году, а когда это произойдет вновь, неизвестно.

Мы в AdMe.ru предлагаем узнать, что же «хотел сказать автор», когда создавал «Сына человеческого», и какие теории появились у поклонников его творчества.

Как создавалась картина

Мужчина в котелке, чье лицо скрыто яблоком, — не кто иной, как сам Рене Магритт. Точнее, должен был им быть. Картина задумывалась как автопортрет — его заказал художнику его друг и меценат Гарри Торкзинер в 1963 году. Однако, судя по письмам, сюрреалисту было сложно рисовать самого себя. Он называл эти трудности «проблемой сознания». Если присмотреться, можно увидеть глаз художника, выглядывающий из-за фрукта. Но в итоге у Магритта получился не автопортрет, а некий собирательный образ, который породил разные трактовки картины.

Как трактуют «Сына человеческого»

«Сына человеческого» можно сравнить с ребусом, где за простыми деталями кроется загадка. Вероятно, поэтому у картины несколько трактовок. Одна из них — религиозная. Некоторые критики усматривают в работе Магритта христианский сюжет. Так, «сыном человеческим» называет себя в Новом Завете Иисус. Можно предположить, что картина переосмысливает преображение Христа в современности.

Однако это не единственная теория, отсылающая к религии. Некоторые считают, что на картине изображен первый человек, созданный богом, так как на полотне есть яблоко — символ искушения и познания. Это Адам нового времени, уже одетый в деловую одежду, но все так же жаждущий запретного плода.

Другая теория рассматривает мужчину на картине как обывателя, который так занят желанием обладать чем-то материальным (яблоко, затмевающее взор), что не замечает мира и возможностей вокруг (бескрайние небо и море позади человека). Забор за спиной в этом случае означает преграды, которые человек строит сам себе из-за своих ограниченных желаний.

Обратите внимание, что локоть одной руки выгнут в другую сторону. Если смотреть только на эту руку, может показаться, что мужчина стоит лицом к морю. Эту деталь можно интерпретировать так: люди постоянно фокусируются на прозаических вещах, но иногда все равно обращаются к высоким материям, задумываются о трансцендентальной реальности.

Что говорил о картине сам художник

Мнения искусствоведов могут помочь посмотреть на этот шедевр совсем с другой стороны, но не менее интересно узнать, что сам художник говорил о своей работе. Магритт хотел проиллюстрировать одно человеческое качество: людям всегда хочется узнать то, что скрыто. Сюрреалист говорил о картине так: «Она скрывает лицо. Итак, у нас есть очевидное лицо, и яблоко, скрывающее видимое, но скрытое лицо человека. Это происходит постоянно. Все, что мы видим, скрывает что-то другое, и мы всегда хотим видеть то, что скрыто тем, что мы видим. Этот интерес может принимать форму довольно интенсивного чувства, своего рода конфликта между видимым, которое скрыто, и видимым, которое представлено». Кроме того, есть другая особенность творчества Магритта, важная для понимания его картин. Художник часто обращался к обычным, ничем не примечательным предметам, при этом помещая их в непривычный контекст. Такое сочетание заставляет зрителя задержать на полотне свой взгляд и задуматься. Возможно, поэтому из одной картины в другую кочуют простые, хорошо всем известные вещи — шляпа-котелок и яблоко. Они встречаются в таких его работах, как «Голконда», «Командир», «Почтовая открытка».

«Сын человеческий» не единственная подобная картина в творчестве Магритта

На самом деле «Сын человеческий» — это лишь одна из картин, представляющих образ скрытого видимого. В этой серии есть еще 2 работы, созданные в том же году (1964): «Человек в котелке» и «Великая война». На первой изображен мужчина, чье лицо скрыто пролетающей птицей, а на второй — женщина, лица которой не видно из-за букета. Она, кстати, тоже стоит у моря, как и человек, чье лицо скрыто яблоком. Обе картины продолжают идею о том, что обычные вещи могут скрывать в себе что-то важное, а в нестандартных условиях заставляют людей задумываться и искать скрытый посыл. Птица на картине «Человек в котелке» словно вот-вот пролетит и откроет взгляду невидимое. Возможно, это говорит о том, что правду нельзя прятать вечно. Лицо женщины на картине «Великая война» скрыто букетом, но ее дорогая красивая одежда выдает в ней богатую даму. Можно предположить, что Магритт назвал так работу, чтобы сказать: настоящее лицо войны не такое прекрасное, как ее одеяние.

Как популярность картины отразилась на поп-культуре

Отсылки к «Сыну человеческому» встречаются в современной культуре не менее часто, чем к «Моне Лизе» да Винчи или «Звездной ночи» Ван Гога. Можно предположить, что причина этого — яркий, узнаваемый образ, а также популярность картины. Так, знаменитую работу Магритта очень любят в кино. Например, в фильме «Афера Томаса Крауна» появляется копия картины, а главный герой в одной из сцен одет так, будто сам сошел с полотна.

Образ «сына человеческого» вообще был многократно использован в самых разных фильмах. «Бронсон», «500 дней лета», «Персонаж», «Лавка чудес» — список можно продолжать долго. Самый долгий мультсериал в мире также не обделил вниманием картину — речь, конечно, о «Симпсонах».

Отсылки также появлялись в клипе Майкла Джексона и Дженет Джексон на песню Scream, в видеоигре Lego Island, в книгах и даже в других картинах. Так, на полотне художника Нормана Роквелла изображен мужчина, у которого вместо головы красное яблоко.