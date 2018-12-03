Честное стихотворение о том, что каждая женщина иногда мечтает о другой жизни

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Иногда хочется быть такой женщиной-женщиной:

Звенеть браслетами,

Поправлять волосы,

А они чтоб все равно падали.

Благоухать «Герленом»,

Теребить кольцо,

Пищать: «Какая прелесть!»

Мало есть в ресторане:

«Мне только салат».

Не стесняться декольте,

Напротив, расстегивать

Совсем не случайно

Верхнюю пуговочку.

Привыкнуть к дорогим чулкам

И бюстхалтеры покупать

Только «Лежаби».

Иметь двух любовников,

Легко тянуть деньги.

«Ты же знаешь — я не хожу пешком».

«Эта шубка бы мне подошла...»

Не любить ни одного из них.

«И потом, в гробу,

Вспоминать — Ланского».

А иногда хочется быть интеллигентной дамой,

Сшить длинное черное платье,

Купить черную водолазку,

Про которую Татьяна Толстая сказала,

Что их носят те, кто

Внутренне свободен.

Если курить, то непременно с мундштуком,

И чтоб это не выглядело

Нелепо.

Иногда подходить к шкафу,

Снимать с полки словарь,

Чтоб только УТОЧНИТЬ слово.

Говорить в трубку: «Мне надо закончить статью,

Сегодня звонил редактор».

Рассуждать об умном на фуршетах,

А на груди и в ушах чтоб —

Старинное серебро

С розовыми кораллами

Или бирюзой.

Чтоб в дальнем кабинете,

По коридору налево,

Сидел за компьютером муж-ученый,

Любовь с которым

Продолжалась бы вечно.

Чтоб все говорили:

«Высокие отношения».

Чтоб, положив книжку

На прикроватный столик,

Перед тем как выключить свет в спальне,

Он замечал:

«Дорогая, ты выглядишь бледной,

Сходи завтра к профессору

Мурмуленскому.

Непременно».

А иногда хочется быть такой своей для всех

В доску.

С короткой стрижкой.

И красить волосы, губы и ногти оранжевым.

И ходить в больших зеленых ботинках,

С индийской сумкой-торбой,

С наушниками в ушах,

С веревочками на запястье.

Все время везде опаздывать,

Вопить в курилке:

«Я такую кофейню открыла!»,

«Вы пробовали холотропное дыхание?

Отвал башки!»

И чтоб аж дым из ушей.

Захлебываться от впечатлений,

Не успевать спать,

Собираться на Гоа

В феврале.

Сидеть в офисе за «маком»,

Вокруг чтоб все увешано

Разноцветными стикерами

С напоминаниями: «Придумать подарок Машке»,

«Напомнить Витьке про ужин в среду»,

«Купить новые лыжи».

На рабочем столе чтоб фотографии детей

В бассейне и в океане,

Портреты собаки лабрадор (почившей)

И бородатого мужчины в странной желтой шапочке.

Быть всю жизнь замужем

За одноклассником,

Который за двадцать лет, представьте,

Так и не выкинул

Ни одного фортеля.

Да еще и мирится со всеми этими

Друзьями, вечеринками, транжирством

И немытой посудой.

«Ты заедешь за мной в восемь?»

«Конечно, зая».

А иногда хочется побриться на лыску

И повязать платочек.

Вымыться в бане хозяйственным мылом,

Но пахнуть какими-нибудь

Травками,

Полынью там или мятой.

Научиться молиться,

Читать жития святых,

Соблюдать посты,

Назвать сына Серафимом,

Подставлять, хотя бы мысленно,

Другую щеку.

«Ты этого хотел. Так. Аллилуйя.

Я руку, бьющую меня, —

Целую».

Излучать доброжелательность,

И чтоб ненатужно так

Сиять от унутренней хармонии.

Принести из церкви святую воду в баллоне,

Поставить ее в холодильник.

И когда муторно на душе,

Умываться ею

И советовать мамашам,

Что, если у ребенка температура,

Достаточно просто сбрызнуть.

И чтоб это действительно помогало.

А иногда прямо требуется быть хозяюшкой,

С большой буквы Х.

Такой, которая все сама-сама

И по собственным рецептам.

«А я шарлотку так делаю» —

И понеслось...

На полке банки со специями,

Стеклянные крынки

С надписями:

«Рис», «Горох», «Сахар».

И там, где написано

«Мука», там правда мука,

А не на дне старая заварка.

В шкафчике

Полотенца стопочками

Разложены

По цветам и размерам.

Между крахмальными простынями

Ветки лаванды

И что-то такое

С вышивкой,

Очень ненужное,

Что называется

Сухим и шуршащим

Словом — «саше».

А как же?

На подоконнике таз

С вишневым вареньем:

«Два раза прокипятить».

В вазочке — пенки,

На столе капустка

Собственного закваса.

Но в доме, мамаша,

Надо ж иметь и другие закуски...

Когда же собраться

И научиться

Хоть макароны

Варить правильно?

Ходить

Не в магазин на углу,

А на рынок.

Знать, что на прошлой неделе

Помидоры стоили меньше

На три рубля.

Шампиньоны, наоборот,

Подешевели (надо брать).

А мясо — в той же цене...

Перебирать его на прилавке,

Переворачивать,

Мгновенно проницать

Все подлые замыслы

Продавца:

«Представляешь, он хотел мне подсунуть...»

Иногда прям так хочется

Что-то там жарить и парить,

Украсить салат,

Перелить борщ

В фарфоровый супник

С кучерявыми ручками

И крикнуть в сторону гостиной:

«Обед готов!

Идите ужинать...»

А еще ужасно хочется пойти в официантки,

Купить накладные ресницы

И полное

Собрание сочинений

Дарьи Донцовой.

Научиться ходить на каблуках,

Флиртовать с посетителями,

Чтоб они больше

Оставляли на чай,

Говорить: «А вот попробуйте еще „карпаччо“,

Уж очень оно у нас замечательное».

Ходить в кино,

Копить на машину.

Бросить бармена,

Закрутить с поваром-итальянцем.

Висеть на доске почета

Как работник, раскрутивший максимальное число лохов

На дорогое французское вино,

Которое они сроду не отличат

От крымского.

Пить сколько хочешь горячего шоколада

Из кофе-машины.

И уже разлюбить греческий салат.

А что мы имеем на деле?

Пока только

Черную водолазку.