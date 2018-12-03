Честное стихотворение о том, что каждая женщина иногда мечтает о другой жизни
Полина Санаева, талантливый блогер, журналист и писатель, написала потрясающе чувственное стихотворение, которое не утратит своей актуальности никогда.
Мы в AdMe.ru рекомендуем его прочитать и мужчинам, чтобы они смогли хоть немного приблизиться к пониманию хрупкого женского мира.
Иногда хочется быть такой женщиной-женщиной:
Звенеть браслетами,
Поправлять волосы,
А они чтоб все равно падали.
Благоухать «Герленом»,
Теребить кольцо,
Пищать: «Какая прелесть!»
Мало есть в ресторане:
«Мне только салат».
Не стесняться декольте,
Напротив, расстегивать
Совсем не случайно
Верхнюю пуговочку.
Привыкнуть к дорогим чулкам
И бюстхалтеры покупать
Только «Лежаби».
Иметь двух любовников,
Легко тянуть деньги.
«Ты же знаешь — я не хожу пешком».
«Эта шубка бы мне подошла...»
Не любить ни одного из них.
«И потом, в гробу,
Вспоминать — Ланского».
А иногда хочется быть интеллигентной дамой,
Сшить длинное черное платье,
Купить черную водолазку,
Про которую Татьяна Толстая сказала,
Что их носят те, кто
Внутренне свободен.
Если курить, то непременно с мундштуком,
И чтоб это не выглядело
Нелепо.
Иногда подходить к шкафу,
Снимать с полки словарь,
Чтоб только УТОЧНИТЬ слово.
Говорить в трубку: «Мне надо закончить статью,
Сегодня звонил редактор».
Рассуждать об умном на фуршетах,
А на груди и в ушах чтоб —
Старинное серебро
С розовыми кораллами
Или бирюзой.
Чтоб в дальнем кабинете,
По коридору налево,
Сидел за компьютером муж-ученый,
Любовь с которым
Продолжалась бы вечно.
Чтоб все говорили:
«Высокие отношения».
Чтоб, положив книжку
На прикроватный столик,
Перед тем как выключить свет в спальне,
Он замечал:
«Дорогая, ты выглядишь бледной,
Сходи завтра к профессору
Мурмуленскому.
Непременно».
А иногда хочется быть такой своей для всех
В доску.
С короткой стрижкой.
И красить волосы, губы и ногти оранжевым.
И ходить в больших зеленых ботинках,
С индийской сумкой-торбой,
С наушниками в ушах,
С веревочками на запястье.
Все время везде опаздывать,
Вопить в курилке:
«Я такую кофейню открыла!»,
«Вы пробовали холотропное дыхание?
Отвал башки!»
И чтоб аж дым из ушей.
Захлебываться от впечатлений,
Не успевать спать,
Собираться на Гоа
В феврале.
Сидеть в офисе за «маком»,
Вокруг чтоб все увешано
Разноцветными стикерами
С напоминаниями: «Придумать подарок Машке»,
«Напомнить Витьке про ужин в среду»,
«Купить новые лыжи».
На рабочем столе чтоб фотографии детей
В бассейне и в океане,
Портреты собаки лабрадор (почившей)
И бородатого мужчины в странной желтой шапочке.
Быть всю жизнь замужем
За одноклассником,
Который за двадцать лет, представьте,
Так и не выкинул
Ни одного фортеля.
Да еще и мирится со всеми этими
Друзьями, вечеринками, транжирством
И немытой посудой.
«Ты заедешь за мной в восемь?»
«Конечно, зая».
А иногда хочется побриться на лыску
И повязать платочек.
Вымыться в бане хозяйственным мылом,
Но пахнуть какими-нибудь
Травками,
Полынью там или мятой.
Научиться молиться,
Читать жития святых,
Соблюдать посты,
Назвать сына Серафимом,
Подставлять, хотя бы мысленно,
Другую щеку.
«Ты этого хотел. Так. Аллилуйя.
Я руку, бьющую меня, —
Целую».
Излучать доброжелательность,
И чтоб ненатужно так
Сиять от унутренней хармонии.
Принести из церкви святую воду в баллоне,
Поставить ее в холодильник.
И когда муторно на душе,
Умываться ею
И советовать мамашам,
Что, если у ребенка температура,
Достаточно просто сбрызнуть.
И чтоб это действительно помогало.
А иногда прямо требуется быть хозяюшкой,
С большой буквы Х.
Такой, которая все сама-сама
И по собственным рецептам.
«А я шарлотку так делаю» —
И понеслось...
На полке банки со специями,
Стеклянные крынки
С надписями:
«Рис», «Горох», «Сахар».
И там, где написано
«Мука», там правда мука,
А не на дне старая заварка.
В шкафчике
Полотенца стопочками
Разложены
По цветам и размерам.
Между крахмальными простынями
Ветки лаванды
И что-то такое
С вышивкой,
Очень ненужное,
Что называется
Сухим и шуршащим
Словом — «саше».
А как же?
На подоконнике таз
С вишневым вареньем:
«Два раза прокипятить».
В вазочке — пенки,
На столе капустка
Собственного закваса.
Но в доме, мамаша,
Надо ж иметь и другие закуски...
Когда же собраться
И научиться
Хоть макароны
Варить правильно?
Ходить
Не в магазин на углу,
А на рынок.
Знать, что на прошлой неделе
Помидоры стоили меньше
На три рубля.
Шампиньоны, наоборот,
Подешевели (надо брать).
А мясо — в той же цене...
Перебирать его на прилавке,
Переворачивать,
Мгновенно проницать
Все подлые замыслы
Продавца:
«Представляешь, он хотел мне подсунуть...»
Иногда прям так хочется
Что-то там жарить и парить,
Украсить салат,
Перелить борщ
В фарфоровый супник
С кучерявыми ручками
И крикнуть в сторону гостиной:
«Обед готов!
Идите ужинать...»
А еще ужасно хочется пойти в официантки,
Купить накладные ресницы
И полное
Собрание сочинений
Дарьи Донцовой.
Научиться ходить на каблуках,
Флиртовать с посетителями,
Чтоб они больше
Оставляли на чай,
Говорить: «А вот попробуйте еще „карпаччо“,
Уж очень оно у нас замечательное».
Ходить в кино,
Копить на машину.
Бросить бармена,
Закрутить с поваром-итальянцем.
Висеть на доске почета
Как работник, раскрутивший максимальное число лохов
На дорогое французское вино,
Которое они сроду не отличат
От крымского.
Пить сколько хочешь горячего шоколада
Из кофе-машины.
И уже разлюбить греческий салат.
А что мы имеем на деле?
Пока только
Черную водолазку.
Фото на превью polinasanaeva
Автор Полина Санаева