16 иллюстраций, которые перевернут ваш внутренний мир

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25-летний британец Майлз Джонстон (Miles Johnston) использует карандаш и собственный талант, чтобы проникнуть в глубины и тонкости человеческой души. Жанр его картин — сюрреализм, а объекты для изображения в основном женщины, обладающие подчеркнуто хрупкой и изящной красотой. В одном интернет-издании его творчество очень метко охарактеризовали как «это наша психика, смотрящая из пустоты». Познакомившись с работами Майлза, вы сразу поймете смысл этих слов.

AdMe.ru предлагает окунуться в головокружительный мир, придуманный художником. Осторожно: его иллюстрации словно зачарованный омут, в котором вы можете увидеть отражение собственных чувств и мыслей.

Когда зацикливаешься на одной мысли

Проекция

Утрата

Беспокойство съедает изнутри

Страх перед реальностью опустошает

«Я тебя вижу»

Уйти в себя

Что скрывает наша маска?

Матрешка из множества «я»

Когда становишься собственной тенью

Раскрыться бывает непросто

Залечь на дно

Если бы у рефлексии было лицо, то оно бы выглядело вот так

Порой кажется, что разрываешься на части

И собрать себя воедино уже не получится

Но где-то в укромном уголке сознания мы всегда чувствуем себя защищенно и спокойно

Какое впечатление на вас произвели работы художника?