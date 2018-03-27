16 иллюстраций, которые перевернут ваш внутренний мир
25-летний британец Майлз Джонстон (Miles Johnston) использует карандаш и собственный талант, чтобы проникнуть в глубины и тонкости человеческой души. Жанр его картин — сюрреализм, а объекты для изображения в основном женщины, обладающие подчеркнуто хрупкой и изящной красотой. В одном интернет-издании его творчество очень метко охарактеризовали как «это наша психика, смотрящая из пустоты». Познакомившись с работами Майлза, вы сразу поймете смысл этих слов.
AdMe.ru предлагает окунуться в головокружительный мир, придуманный художником. Осторожно: его иллюстрации словно зачарованный омут, в котором вы можете увидеть отражение собственных чувств и мыслей.
Когда зацикливаешься на одной мысли
Проекция
Утрата
Беспокойство съедает изнутри
Страх перед реальностью опустошает
«Я тебя вижу»
Уйти в себя
Что скрывает наша маска?
Матрешка из множества «я»
Когда становишься собственной тенью
Раскрыться бывает непросто
Залечь на дно
Если бы у рефлексии было лицо, то оно бы выглядело вот так
Порой кажется, что разрываешься на части
И собрать себя воедино уже не получится
Но где-то в укромном уголке сознания мы всегда чувствуем себя защищенно и спокойно
Какое впечатление на вас произвели работы художника?
Фото на превью Miles Johnston / instagram