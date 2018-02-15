Британский художник рисует чувства, которые знакомы каждому, кто хотя бы раз был влюблен
Омарио Брунеллески — британский художник, который некоторое время жил в Италии. Последние 2 года он делится со своими подписчиками в социальных сетях иллюстрациями, в которых показаны все стороны любви. И, пожалуй, главная изюминка этих работ в том, что ко многим из них Омарио пишет жизненные истории или рассказывает о том, что его вдохновило. Мы не знаем, основаны ли истории на личном опыте, но эти работы уже покорили сердца тысяч людей.
Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку из самых интересных иллюстраций художника. Запасайтесь чаем и плюшками и наслаждайтесь.
1.
«40 минут в метро! 40 минут в надежде, что он заметит меня... Почему он посмотрел на меня, когда я уже собралась выходить? Будет странно, если я выйду на следующей остановке? Если я попрошу его номер, я буду выглядеть слишком доступной? Почему все милые парни всегда кажутся такими занятыми или читают... Я должна выйти, но я не хочу!»
2.
«Давай просто пропустим урок?»
3.
«Работая над этим, я захотел посетить Париж. Он кажется таким красивым!»
4.
«— Милый?
— Да, дорогая?
— Ты мне нравишься».
5.
«Надеюсь, у вас все хорошо!»
6.
«Те вечера, когда мы бесцельно ездили и останавливались на обочине, чтобы целоваться, когда садилось солнце... И даже когда стемнело и я едва мог рассмотреть твое лицо, я говорил, что ты прекрасна».
7.
«Война. Война — всегда война».
8.
«Прошло уже 2 года с тех пор, как я начал публиковать мои работы в интернете. За это время я многому научился. Надеюсь, мои изменения вдохновят вас на постоянную работу! Если вы продолжите упорно трудиться, вы станете лучше».
9.
«Первое свидание.
„Ты краснеешь?“»
10.
«...И если я разбил твое сердце прошлой ночью, это потому, что я люблю тебя больше всего на свете!»
11.
«Разбитое сердце за 3 секунды».
12.
«...В ту ночь, когда я вернулся домой после свидания, я позвонил маме и сказал ей, что познакомился с девушкой, на которой я бы хотел жениться».
13.
«Однажды я стану стариком, а ты — старухой. И мы будем прогуливаться вдоль старого дока у моря».
14.
«Вечер у пляжа».
15.
«Ночная музыка».
16.
«Подожду еще 5 минут».
17.
«Это был тот момент, когда я понял, что все изменилось».
18.
«Я люблю запах свежескошенной травы после весеннего дождя».
19.
«Ох, так вот как это бывает...»
Какие работы художника впечатлили вас сильнее всего? Делитесь мнениями в комментариях.
Фото на превью omario2d / instagram