Больше года назад художник поделился душераздирающим рисунком о пережитом горе. Теперь его работы дарят надежду

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Кертис Уиклунд (Curtis Wiklund) — талантливый американский художник, в карандашных рисунках которого запечатлены простые радости семейной жизни. Свои скетчи Кертис публикует в инстаграме и на сайте. О Кертисе Уиклунде мир узнал по очень грустной причине. В августе 2016 года он опубликовал на своей странице в фейсбуке рисунок, на который невозможно смотреть без слез.

AdMe.ru делится с вами историей и душевным творчеством Кертиса Уиклунда.

«Я нарисовал это в день, когда мы узнали о выкидыше. Странно делиться таким, потому что обычно семьи об этом не говорят. Я просто не знал, что еще сделать. Этот рисунок лучше слов рассказывает о моих чувствах. Надеюсь, что, увидев его, все те, кто сейчас тихо страдает, поймут, что они не одиноки», — написал Кертис. Пост собрал тысячи лайков, о нем рассказали многие СМИ, люди благодарили художника за честность.

Еще большей трагичности опубликованному рисунку придало то, что ранее художник реализовал невероятный проект — на протяжении года он иллюстрировал каждый день жизни со своей любимой.

Пережитое горе не сломило Кертиса, а, напротив, научило ценить семью еще больше. Художник продолжил рисовать нежные и необычайно трогательные скетчи о своей жене и двух сыновьях.

Хотя сейчас рисунки появляются не каждый день, привычка документировать самые искренние, теплые, уютные и запоминающиеся моменты у художника осталась.

Лучшие работы художника были собраны в книге «Мы», которую можно заказать с доставкой по всему миру.

В работах Кертиса есть самое настоящее волшебство. Ведь, несмотря на довольно простую технику рисования, его скетчи поражают глубиной и эмоциональностью.

Секрет художника в том, что он рисует с большой любовью.

Работы Кертиса учат любить сильнее. Каждый рисунок художника — это трогательное напоминание о том, что поцелуй жены, улыбка маленького сына, прочитанная вместе книга, крепкие объятия — бесценные сокровища, за которые нужно быть благодарными. После их просмотра хочется побыстрее обнять родного человека.

Сейчас у Кертиса, его жены Джордин и сыновей Кейсена и Хейдена все хорошо. Их история, запечатленная в рисунках, доказывает: всегда нужно ставить свою семью на первое место, учиться замечать счастье и находить радость в каждом мгновении.