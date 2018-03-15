Австрийского художника приговорили к тюрьме за хлесткие карикатуры, но он не бросил рисовать правду

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Герхард Хадерер (Gerhard Haderer), известный австрийский художник, начинал свою карьеру с работы иллюстратором в рекламных агентствах. В 1985 году, устав от коммерческих проектов, он решил посвятить себя сатирической иллюстрации. Более чем за 30 лет он нарисовал тысячи честных карикатур. Некоторые из них даже чуть не стояли художнику свободы. В 2005 году он был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения за оскорбление чувств верующих в книге карикатур «Жизнь Иисуса». Это не поставило крест на творчестве Хадерера. Напротив, 67-летний австриец продолжил искренне и бесстрашно описывать современный мир. Острые социально-политические темы он поднимает в ежемесячном комиксе MOFF., который издает Scherz & Schund Fabrik.