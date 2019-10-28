80+ картин отечественных художников, которые должен узнавать каждый образованный человек
Культурному и образованному человеку мало разбираться лишь в своей области знаний. Нужно иметь широкий кругозор и обладать минимальными познаниями в искусстве, литературе, музыке. И конечно, стоит знать гениев и талантливых людей из числа своих земляков. Русская живопись обогатила мировое искусство сотнями шедевров, поэтому нам с вами обязательно нужно уметь отличать Серова от Перова и быть в курсе, что Репин не писал картину «Приплыли».
AdMe.ru составил список величайших картин, оказавших влияние на отечественную и мировую историю искусства. Все они написаны художниками Руси, Российской империи и СССР.
XV век
- Андрей Рублев «Святая Троица», 1411, Третьяковская галерея
- Дионисий «Святитель Николай Чудотворец», ок. 1444, Ферапонтов монастырь
XVI век
- Дионисий «Спас в силах», 1500, Третьяковская галерея
- Дионисий «Распятие», 1500, Третьяковская галерея
XVII век
- Гурий Никитин «Фрески Спасо-Преображенского собора», 1620, Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, и другие работы
- Симон Ушаков «Спас нерукотворный», 1658, Троице-Сергиева лавра
XVIII век
- Иван Никитин «Царевна Прасковья Ивановна», 1714, Русский музей
- Федор Рокотов «Коронационный портрет Екатерины II», 1763, Третьяковская галерея
- Алексей Антропов «Портрет графини М.А. Румянцевой», 1764, Русский музей
- Дмитрий Левицкий «Смолянки», 1772–1776, Русский музей
- Антон Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой», 1773, Третьяковская галерея
- Михаил Шибанов «Празднество свадебного договора», 1777, Третьяковская галерея
- Иван Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме», 1784, Третьяковская галерея
- Григорий Угрюмов «Испытание силы Яна Усмаря», 1796, Русский музей
- Владимир Боровиковский «Портрет Марии Лопухиной», 1797, Третьяковская галерея
XIX век
- Орест Кипренский «Портрет А.С. Пушкина», 1827, Третьяковская галерея
- Василий Тропинин «Портрет Александра Сергеевича Пушкина», 1827, Всероссийский музей А.С. Пушкина
- Карл Брюллов «Последний день Помпеи», 1830–1833, Русский музей
- Александр Иванов «Явление Христа народу», 1837–1857, Третьяковская галерея
- Иван Хруцкий «Портрет неизвестной с цветами и фруктами», 1838, Национальный художественный музей Республики Беларусь
- Павел Федотов «Сватовство майора», 1848, Третьяковская галерея
- Иван Айвазовский «Девятый вал», 1850, Русский музей
- Василий Пукирев «Неравный брак», 1862, Третьяковская галерея
- Василий Перов «Тройка», 1866, Третьяковская галерея
- Лев Соловьев «Монахи» («Не туда заехали»), 1870-е, Сумский художественный музей
- Василий Перов «Охотники на привале», 1871, Третьяковская галерея
- Алексей Саврасов «Грачи прилетели», 1871, Третьяковская галерея
- Василий Верещагин «Апофеоз войны», 1871, Третьяковская галерея
- Николай Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», 1871, Третьяковская галерея
- Иван Крамской «Христос в пустыне», 1872, Третьяковская галерея
- Василий Перов «Портрет Ф.М. Достоевского», 1872, Третьяковская галерея
- Илья Репин «Бурлаки на Волге», 1873, Русский музей
- Василий Максимов «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», 1875, Третьяковская галерея
- Василий Максимов «Семейный раздел в крестьянском быту», 1876, Третьяковская галерея
- Василий Поленов «Московский дворик», 1878, Третьяковская галерея
- Василий Поленов «Бабушкин сад», 1878, Третьяковская галерея
- Исаак Левитан «Осенний день. Сокольники», 1879, Третьяковская галерея
- Илья Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 1880–1891, Русский музей
- Архип Куинджи «Лунная ночь на Днепре», 1880, Русский музей
- Виктор Васнецов «Богатыри», 1881–1891, Третьяковская галерея
- Василий Суриков «Утро стрелецкой казни», 1881, Третьяковская галерея
- Виктор Васнецов «Аленушка», 1881, Третьяковская галерея
- Мария Башкирцева «В студии. (Мастерская Жюлиана)», 1881, Днепропетровский художественный музей
- Иван Крамской «Неизвестная», 1883, Третьяковская галерея
- Илья Репин «Не ждали», 1884–1888, Третьяковская галерея
- Илья Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1883–1885, Третьяковская галерея
- Виктор Васнецов «Витязь на распутье», 1882, Русский музей
- Василий Суриков «Боярыня Морозова», 1884–1887, Третьяковская галерея
- Валентин Серов «Девочка с персиками», 1887, Третьяковская галерея
- Валентин Серов «Девушка, освещенная солнцем», 1888, Третьяковская галерея
- Иван Шишкин, Константин Савицкий «Утро в сосновом лесу», 1889, Третьяковская галерея
- Василий Максимов «Все в прошлом», 1889, Третьяковская галерея
- Михаил Врубель «Демон сидящий», 1890, Третьяковская галерея
- Николай Ге «„Что есть истина?“ Христос и Пилат», 1890, Третьяковская галерея
- Михаил Нестеров «Видение отроку Варфоломею», 1890, Третьяковская галерея
- Василий Суриков «Взятие снежного городка», 1891, Русский музей
- Иван Шишкин «На севере диком», 1891, Национальный музей русского искусства, Киев
- Владимир Маковский «Первый фрак», 1892, Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»
- Исаак Левитан «Золотая осень», 1895, Третьяковская галерея
- Николай Богданов-Бельский «У дверей школы», 1897, Русский музей
- Василий Суриков «Переход Суворова через Альпы», 1899, Русский музей
XX век
- Михаил Врубель «Царевна-Лебедь», 1900, Третьяковская галерея
- Валентин Серов «Портрет Мики Морозова», 1901, Третьяковская галерея
- Нико Пиросмани «Рыбак в красной рубахе», 1908, Государственный музей искусств Грузии
- Нико Пиросмани «Актриса Маргарита», 1909, Национальная галерея Грузии им. Э. Шеварднадзе
- Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет», 1909, Третьяковская галерея
- Кузьма Петров-Водкин «Купание красного коня», 1912, Третьяковская галерея
- Станислав Жуковский «Былое. Комната старого дома», 1912, Национальный художественный музей Республики Беларусь
- Василий Кандинский «Композиция VI», 1913, Эрмитаж
- Василий Кандинский «Фуга», 1914, коллекция Эрнста Байелера в Швейцарии
- Натан Альтман «Портрет А.А. Ахматовой», 1914, Русский музей
- Михаил Нестеров «На Руси. Душа народа», 1914–1916, Третьяковская галерея
- Казимир Малевич «Черный квадрат», 1915, Эрмитаж
- Марк Шагал «Прогулка», 1918, Русский музей
- Марк Шагал «Над городом», 1918, Третьяковская галерея
- Борис Кустодиев «Масленица», 1916, Русский музей
- Казимир Малевич «Супрематическая композиция», 1916, частная коллекция
- Борис Кустодиев «Купчиха за чаем», 1918, Русский музей
- Борис Кустодиев «Портрет Шаляпина», 1922, Русский музей
- Юрий Пименов «Новая Москва», 1937, Третьяковская галерея
- Федор Решетников «Опять двойка», 1952, Третьяковская галерея
Разумеется, это не полный список картин отечественных художников, заслуживающих внимания. Какую картину включили бы в него вы?
Фото на превью wikipedia