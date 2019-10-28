80+ картин отечественных художников, которые должен узнавать каждый образованный человек

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Культурному и образованному человеку мало разбираться лишь в своей области знаний. Нужно иметь широкий кругозор и обладать минимальными познаниями в искусстве, литературе, музыке. И конечно, стоит знать гениев и талантливых людей из числа своих земляков. Русская живопись обогатила мировое искусство сотнями шедевров, поэтому нам с вами обязательно нужно уметь отличать Серова от Перова и быть в курсе, что Репин не писал картину «Приплыли».

AdMe.ru составил список величайших картин, оказавших влияние на отечественную и мировую историю искусства. Все они написаны художниками Руси, Российской империи и СССР.

XV век

XVI век

XVII век

XVIII век

XIX век

XX век

Разумеется, это не полный список картин отечественных художников, заслуживающих внимания. Какую картину включили бы в него вы?

Фото на превью wikipedia

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