80+ картин отечественных художников, которые должен узнавать каждый образованный человек

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Культурному и образованному человеку мало разбираться лишь в своей области знаний. Нужно иметь широкий кругозор и обладать минимальными познаниями в искусстве, литературе, музыке. И конечно, стоит знать гениев и талантливых людей из числа своих земляков. Русская живопись обогатила мировое искусство сотнями шедевров, поэтому нам с вами обязательно нужно уметь отличать Серова от Перова и быть в курсе, что Репин не писал картину «Приплыли».