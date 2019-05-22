6 выдающихся женщин, чью славу присвоил себе кто-то другой

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Некоторые историки полагают, что жена Альберта Эйнштейна, будучи математиком, внесла серьезный вклад в создание теории относительности. И по какой-то причине ее участие осталось незамеченным. Этот факт доказать уже невозможно. Но несправедливость по отношению к другим выдающимся женщинам была задокументирована. Так, художница Маргарет Кин была вынуждена судиться со своим мужем, который присваивал себе все ее работы, а астрофизик Джоселин Белл Бернелл получила награду за вклад в открытие пульсаров лишь спустя несколько десятилетий.

AdMe.ru изучил биографии известных деятелей науки и искусства, чьи заслуги долгое время были преуменьшены, вычеркнуты из истории либо их приписал себе кто-то другой.

Писательница Колетт

20-летняя Сидони-Габриэль Колетт вышла замуж за писателя, известного под псевдонимом Вилли. За 8 лет Колетт написала 4 романа, которые были опубликованы под именем мужа и сделали его популярным. Девушка не выдержала, развелась и начала собственную литературную карьеру. Вершиной ее трудов стала номинация на Нобелевскую премию по литературе в 1948 году. Также она стала первой женщиной — членом Гонкуровской академии. По одной из самых популярных книг Колетт, «Джиджи», был поставлен бродвейский мюзикл, для участия в котором была выбрана тогда еще никому не известная Одри Хепберн.

О жизни писательницы было снято несколько фильмов, последний — в 2018 году, главную роль в нем сыграла Кира Найтли. Актриса сказала в своем интервью: «Было бы здорово получить „Оскар“ для Колетт».

Художница Маргарет Кин

Когда Маргарет Кин узнала, что ее супруг Уолтер продал ее работы под своим именем, она была возмущена. Муж убедил ее, что так будет проще заработать деньги. Год они спорили, затем она смирилась с уговором, что 13 лет муж будет продавать ее работы как свои.

Уолтер стал одним из самых популярных и коммерчески успешных художников 1960-х. В период пика популярности картин Маргарет работала по 16 часов в день. Муж угрожал, что убьет ее, если она расскажет кому-нибудь правду.

Только решившись на развод, художница подала на мужа в суд. Чтобы доказать авторство, судья предложил обоим нарисовать картину с характерными большими глазами прямо на заседании. Уолтер отказался, сославшись на боль в плече. Маргарет справилась за час и победила. История легла в основу фильма «Большие глаза» Тима Бертона, в котором главные роли сыграли Кристоф Вальц и Эми Адамс, получившая «Золотой глобус» за свою игру.

Астрофизик Джоселин Белл Бернелл

Джоселин была первой, кто заметил необычное движение небесных тел, в последующем названных пульсарами. Через 7 лет двое ее коллег, Энтони Хьюиш и Мартин Райл, получат Нобелевскую премию по физике за открытие пульсаров. Участие Джоселин в открытии, которое произвело революцию в астрофизике, останется за кадром. Прошло почти полстолетия, и Бернелл была удостоена специальной премии в области фундаментальной физики в размере $ 3 млн. До нее награду вручали только 3 раза в истории.

Лиз Мейтнер — физик и радиохимик

Мейтнер была частью команды, которая обнаружила и объяснила ядерное деление и предвидела его взрывной потенциал. Главная награда за труды обошла Лиз стороной: Нобелевскую премию по химии за открытие ядерного деления получил Отто Ган, c которым они вместе работали почти 30 лет. Мейтнер отказалась от участия в разработке ядерного оружия. На ее могильной плите будет написано: «Лиз Мейтнер: физик, который никогда не терял своей человечности».

Биофизик Розалинд Франклин

Морис Уилкинс и Розалинд Франклин возглавляли разные исследовательские группы, каждая из которых изучала ДНК. Снимки, сделанные Франклин, подтвердили гипотезу второй группы ученых, и они опубликовали статьи о своем открытии одновременно. Открытие структуры ДНК — двойной спирали — принесло исследовательской группе Мориса Уилкинса Нобелевскую премию. Но не Франклин. Хотя она умерла раньше, чем коллеги получили премию, это не отменяет факта, что ее научный вклад никогда открыто не признавали.

Микробиолог и генетик Эстер Ледерберг

Эстер Ледерберг была пионером бактериальной генетики. Но в историю вошло имя ее первого мужа — Джошуа Ледерберга, который был видным ученым, и все созданное ими совместно приписывалось ему. В 1958 году Джошуа получил Нобелевскую премию, и он ни разу не упомянул заслуг жены в открытиях — ни во время выступления, ни на гала-ужине. В итоге они развелись. После смерти Эстер один профессор Стэнфорда скажет, что она внесла «независимый, оригинальный вклад в [работу] лаборатории Джошуа... что, безусловно, привело его к Нобелевской премии».

Бонус: математик Милева Марич-Эйнштейн

У историков нет единой точки зрения на то, какой вклад внесла в теорию относительности первая жена Эйнштейна. Одни считают его самобытным гением, который был женат на образованной женщине, другие — что математическую базу его работ готовила Милева. В любом случае одна из первых в мире женщин-физиков была несправедливо забыта. В опубликованной переписке Эйнштейн часто пишет супруге «наша работа», «наша теория», «наши исследования». Однажды он сказал: «Мне нужна моя жена, так как она решает все математические проблемы для меня».

Кого вы добавили бы в список женщин, чьи заслуги были преуменьшены, забыты или присвоены кем-то другим?