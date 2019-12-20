50+ крутых книг, с которыми длинные зимние вечера пролетят мгновенно

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Вопреки Вольтеру, который говорил, что «книга во времена Гомера и Гесиода была такою же редкостью, как в наши времена хорошая книга», мы все же уверены в обратном. И как раз сейчас, когда вечера стали холодными и не располагающими к прогулкам, захватывающая история — это то, что нужно. Ну и в придачу теплый плед и ароматное какао.

Мы в AdMe.ru уже знаем, чем займемся сегодня, и надеемся, что что-то из нашего списка точно придется вам по душе. Итак...

Если хочется чего-то таинственного и загадочного

Если хочется про любовь

Если хочется почитать о реальных людях

Если хочется погрузиться в фантастический мир

Если хочется насладиться поэзией

Если хочется просто отвлечься от серых будней

Какую книгу из нашего списка вы уже прочитали?

Фото на превью Me Before You / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

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