50+ крутых книг, с которыми длинные зимние вечера пролетят мгновенно
Вопреки Вольтеру, который говорил, что «книга во времена Гомера и Гесиода была такою же редкостью, как в наши времена хорошая книга», мы все же уверены в обратном. И как раз сейчас, когда вечера стали холодными и не располагающими к прогулкам, захватывающая история — это то, что нужно. Ну и в придачу теплый плед и ароматное какао.
Мы в AdMe.ru уже знаем, чем займемся сегодня, и надеемся, что что-то из нашего списка точно придется вам по душе. Итак...
Если хочется чего-то таинственного и загадочного
- Тереза Дрисколл. Я слежу за тобой
- Татьяна Устинова. Серьга Артемиды
- Рейчел Кейн. Темный ручей
- Дмитрий Глуховский. Текст
- Майк Омер. Внутри убийцы
- Дэн Браун. Происхождение
- Кристиан Роберт Винд. Нечто из Норт Ривер
- Донато Карризи. Девушка в лабиринте
- Мария Воронова. Идеальная жена
- Борис Акунин. Не прощаюсь
- Алекс Михаэлидес. Безмолвный пациент
Если хочется про любовь
- Элизабет Макнил. Мастерская кукол
- Элизабет Гилберт. Город женщин
- Джоджо Мойес. До встречи с тобой
- Мария Метлицкая. В тихом городке у моря
- Сара Джио. Все цветы Парижа
- Анна Тодд. После — долго и счастливо
- Э. Л. Джеймс. Мистер
- Халед Хоссейни. Тысяча сияющих солнц
- Дина Рубина. Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин
Если хочется почитать о реальных людях
- Георгий Данелия. Кот ушел, а улыбка осталась
- Ричард Брэнсон. Теряя невинность: Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни
- Элтон Джон. Я — Элтон Джон. Вечеринка длиной в жизнь
- Донна Мабри. Мод. Откровенная история одной семьи
- Александр Ширвиндт. Склероз, рассеянный по жизни
- Мишель Обама. Becoming. Моя история
- Ричард Фейнман. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!
- Шерил Стрэйд. Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя
- Дженнифер Уорф. Вызовите акушерку
- Сюзан Нейпир. Волшебные миры Хаяо Миядзаки
Если хочется погрузиться в фантастический мир
- Роберт Хайнлайн. Дверь в лето
- Бернар Вербер. Ящик Пандоры
- Джон Роналд Руэл Толкин. Дети Хурина. Нарн и Хин Хурин
- Сергей Лукьяненко. Порог
- Макс Фрай. Так берегись
- Чайна Мьевиль. Три момента взрыва (сборник)
- Ли Бардуго. Шестерка воронов
- Холли Блэк. Жестокий принц
- Филип Пулман. Книга пыли. Прекрасная дикарка
Если хочется насладиться поэзией
- Сайгё, Дайсаку Икеда, Дайсэцу Тайтаро Судзукии др. Япония. Снег. Луна. Цветы...
- Анна Ахматова, Борис Пастернак, Николай Гумилев, Александр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Сергей Есенин, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, Игорь Северянин. Серебряный век (сборник)
- Льюис Кэрролл, О. Генри, Саки, Генри Уодсворт Лонгфелло, Оскар Уайльд, Стивен Ликок, Джеймс Лорд Пьерпонт, Йозеф Мор, Клемент Кларк Мур, Кристина Россетти, Уильям Генри Дэйвис. Лучшие рождественские рассказы и стихотворения
- Рупи Каур. Milk and Honey. Белые стихи, покорившие мир
- Омар Хайям. Рубаи. Полное собрание
- Игорь Губерман. Лавровый венок я отправил на суп...
- Владимир Вишневский. Все больше людей нашу тайну хранит. Еще больше
- Коллектив авторов. Серебряная метель. Большая книга рождественских произведений
- Тилль Линдеманн. В тихой ночи. Лирика
Если хочется просто отвлечься от серых будней
- Фредрик Бакман. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения
- Мария Сорока. На разных языках
- Джеймс Боуэн. Подарок от кота Боба. Как уличный кот помог человеку полюбить Рождество
- Тара Вестовер. Ученица. Предать, чтобы обрести себя
- Гейл Ханимен. Элеанор Олифант в полном порядке
- Виктор Пелевин. Искусство легких касаний
- Элена Ферранте. Моя гениальная подруга
- Кадзуо Исигуро. Не отпускай меня
- Джонатан Франзен. Поправки
- Иэн Макьюэн. Искупление
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Пэм Муньос Райан. Эхо
Какую книгу из нашего списка вы уже прочитали?
Фото на превью Me Before You / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)