5 задач, на которые нет правильного ответа. Или есть?

5

15

8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наш мозг уникален. И не только из-за того, что он весь из себя такой сложный. Но еще и потому, что имеет логические ловушки, в которые сам же может угодить. Для этого достаточно задать ему особую задачу, которая способна ввести в ступор или даже свести с ума абсолютно любого.

AdMe.ru любит испытывать возможности своего мозга, поэтому нашел 5 таких мысленных экспериментов, на которые дать четкий ответ способен далеко не каждый.

1. Если Пиноккио скажет: «Мой нос растет», будет ли его нос расти?

Суть. Если вы помните сказку, то нос у Пиноккио растет, когда он врет, и не растет, когда он говорит правду. Что, если Пиноккио вдруг скажет: «Мой нос сейчас вырастет»? Если он сказал правду, то нос расти не будет, что противоречит правде. Если Пиноккио соврал, то нос не будет расти, что противоречит его утверждению, а следовательно, он соврал. Так будет ли расти нос?

2. В деревне только один парикмахер. Он бреет тех жителей своей деревни, которые не бреются сами, должен ли он брить самого себя?

Суть. Получается, если парикмахер не бреется сам — он должен следовать правилам и брить себя сам. Но если он бреет себя сам — он не должен брить себя сам, ведь нужно соблюдать правила. Это «парадокс брадобрея», который свидетельствует только о том, что парикмахера не существует. Собственно говоря, это и считается правильным ответом.

3. Есть «машина опыта». Подключенный к машине человек абсолютно уверен в том, что он сам пишет «Войну и мир», управляет Apple и жмет руку Рамзесу II. Подключитесь к такой машине на всю жизнь?

Согласитесь ли вы подключиться к машине на всю свою жизнь, предварительно выбрав события, которые должны с вами произойти? Суть. Этот эксперимент помогает разобраться в том, что еще имеет для нас значение, кроме ощущений. Если все, что для нас важно, — это наслаждение, то тогда мы бы подключились к «машине опыта» не задумываясь. Однако мы почему-то не хотим этого делать. Следовательно, существуют значимые для нас вещи, помимо наслаждений. Что это за вещи?

4. Не думайте о розовом слоне. Не думайте о розовом слоне. О чем вы не думаете? Вероятно, о розовом слоне?

Суть. Пытаясь подавлять нежелательные мысли, мы оказываемся во власти «эффекта белого медведя». Он часто возникает, когда после расставания с человеком мы принимаем решение избегать мыслей о нем. Однако в итоге еще больше на этом человеке зацикливаемся. Чтобы «выбраться» из этого эффекта, не запрещайте себе думать о ком-то или о чем-то, а постарайтесь переключить внимание на что-либо другое. Например, на любимые занятия.

5. Вы замечаете, как тонет ребенок. Вы можете прыгнуть в воду и спасти его, но тогда ваша обувь будет испорчена. А новая обойдется вам в ₽ 10 000. Спасете ли вы ребенка?

Вероятно, вы ответили так: «Конечно же, спасу! Плевать на обувь». Но если вас попросят отдать ту же сумму в ₽ 10 000, чтобы помочь ребенку на другом конце света, вы бы это сделали? Суть. Скорее всего, вы сказали «нет» либо замешкались. Если вы согласны с тем, что расстояние — это не оправдание, то все мы находимся в роли тех людей, кто прошел мимо того самого тонущего ребенка. Или вы бы поступили по-другому?