22 картины, на которых ничего не происходит, но они пугают людей до мурашек

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Главное в по-настоящему пугающих ужастиках — это атмосфера напряженной тревоги, которая заставляет зрителя вздрагивать от каждого шороха и спать только с включенным светом. Это работает не только с кино. Есть и картины, рассматривая которые множество людей начинает волноваться.

AdMe.ru предлагает любителям саспенса рассмотреть некоторые из этих картин и обсудить, действительно ли в них есть что-то пугающее.

1. А это точно собаки?

2. Слишком пусто для летних каникул

3. Что-то не так с этими детьми

4. И с этим мальчиком тоже. Достаточно присмотреться

5. Повернулись бы вы к ней спиной?

6. Что-то приближается, и собака уже насторожилась

7. Слишком близко к обрыву

8. Нужно собраться с духом, чтобы уплыть в неизвестность

9. От жары может всякое померещиться

10. В этом городе все словно замерло в жутком предчувствии

11. В некоторых домах нет окон, чтобы солнечный свет не проник внутрь

12. Не все зеркала отражают реальность

13. Они стоят так, чтобы их не было видно из окна. Но от кого они прячутся?

14. Некоторые игрушки заставляют вспомнить о кукле Чаки

15. Где все люди и кто ведет тот автомобиль?

16. Отличное место, чтобы спрятаться от солнечного света

17. Неспроста девушка так печальна

18. Солдат словно бежит от собственной тени

19. Эти дома словно смотрят прямо в душу

20. Пугающая неизвестность тоннеля

21. Слишком высокая женщина в доме, к которому не ведет ни одна дорожка

22. «Что ты там учуял, Джек?»