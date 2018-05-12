Взгляните на 20+ работ испанского художника, который превращает обычные вещи в предметы искусства
Эсузо Ортис (Jesuso Ortiz) утверждает, что он с другой планеты. При этом испанский иллюстратор, дизайнер и художник благодаря своему таланту не перестает ставить интересные и удивительные эксперименты на Земле. В частности, он создает свои миниатюрные «миры» буквально из того, что окажется под рукой, дополняя различные предметы рисунком.
AdMe.ru не мог оставить без внимания работы, способные вызвать самые разные эмоции — от удивления до умиления. Познакомьтесь и вы с творчеством этого «инопланетного» художника.
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«Я люблю тебя».
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А как вы относитесь к минимализму в искусстве? И какие картины автора запомнились вам больше всего?
Фото на превью jesuso_ortiz / instagram, jesuso_ortiz / instagram