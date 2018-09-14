20 работ от дизайнера украшений, которая забыла, что творить магию вне Хогвартса запрещено

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На своем сайте киевский дизайнер украшений Елена Осадчая утверждает, что создает украшения из полимерной глины, полудрагоценных камней и металлов. Но даже неискушенному человеку понятно, что на самом деле все держится на заклинаниях, загадочных ритуалах и сюрреализме.

AdMe.ru очарован каждой деталью этих скульптур и украшений и гадает, какая история скрывается за их персонажами.

1.

2.

3.

4.

Помимо украшений и небольших скульптур Елена создает блокноты ручной работы. Писать в них ручкой кажется почти дурным тоном — то ли дело пером!

5.

6.

7.

8.

9.

Елена не придерживается одного направления: ей быстро становится скучно. Создав первые работы в духе стимпанка, она переключилась на готику, бохо, викторианский стиль и другие мотивы. Ее творческий фокус постоянно смещается, но при этом авторский почерк сохраняется.

10.

11.

12.

13.

14.

Елена черпает вдохновение в истории древних цивилизаций, в мифах и легендах, магических элементах и символах. Девушка не просто любит анималистику: в своих работах она иногда использует самые настоящие когти, клыки и другие части тел животных, но подчеркивает, что при этом не страдает ни одно живое существо. «Это может звучать дико и даже пугающе, но я верю, что таким образом даю этим прекрасным созданиям возможность перевоплотиться в искусстве».

15.

16.

17.

18.

19.