20 работ от дизайнера украшений, которая забыла, что творить магию вне Хогвартса запрещено
На своем сайте киевский дизайнер украшений Елена Осадчая утверждает, что создает украшения из полимерной глины, полудрагоценных камней и металлов. Но даже неискушенному человеку понятно, что на самом деле все держится на заклинаниях, загадочных ритуалах и сюрреализме.
AdMe.ru очарован каждой деталью этих скульптур и украшений и гадает, какая история скрывается за их персонажами.
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Помимо украшений и небольших скульптур Елена создает блокноты ручной работы. Писать в них ручкой кажется почти дурным тоном — то ли дело пером!
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Елена не придерживается одного направления: ей быстро становится скучно. Создав первые работы в духе стимпанка, она переключилась на готику, бохо, викторианский стиль и другие мотивы. Ее творческий фокус постоянно смещается, но при этом авторский почерк сохраняется.
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Елена черпает вдохновение в истории древних цивилизаций, в мифах и легендах, магических элементах и символах. Девушка не просто любит анималистику: в своих работах она иногда использует самые настоящие когти, клыки и другие части тел животных, но подчеркивает, что при этом не страдает ни одно живое существо. «Это может звучать дико и даже пугающе, но я верю, что таким образом даю этим прекрасным созданиям возможность перевоплотиться в искусстве».
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