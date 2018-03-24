20 честных иллюстраций из жизни девушки, которая поняла, что юмор — лучший способ борьбы с трудностями
Будни почти каждой девушки наполнены переживаниями и муками выбора: платье или джинсы, кеды или туфли, торт с мороженым или вообще ничего, потому что хватит уже есть перед сном... Художница с ником @scribblesbynicole рисует комиксы о себе и о тех, для кого «взрослая жизнь» стала неоднозначным приключением. И если у вас частенько возникают вопросы «Что тут вообще происходит?» и «Как со всем этим жить?», то комиксы Николь точно придутся вам по душе, ведь она чувствует то же самое.
AdMe.ru собрал лучшие рисунки молодой художницы. Необычный саркастический юмор и нестандартный взгляд на жизнь — вот то, чем отличаются эти комиксы от других.
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Фото на превью Scribbles by Nicole/Facebook