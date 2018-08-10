20 комиксов о милых казусах, которые случаются в жизни всех влюбленных

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Молодой художник с необычным псевдонимом Sir Kornflakes, который дословно можно перевести как Мистер Кукурузные Хлопья, создает комиксы и мультфильмы. Сюжетами становятся простые события, которые с ним происходят. Особое место в сердце художника занимает его девушка, жизни с которой он и посвящает большинство своих работ.

Мы в AdMe.ru очарованы милыми и искренними комиксами Sir Kornflakes и делимся ими с читателями.

1. Прошу внимания

2. Планы

3. Поцелуйчик в ручку

4. Старые толстовки

5. И-го-го

6. Фотки

7. Пончики

8. Мужик

9. Кусочек

10. Правда

11. Всякий раз, когда она расстраивается

12. Эу...

13. Как быстро закончить спор

14. Крепость из подушек

15. Шедевр

16. Закаты

17. Обида

18. Каждый раз, когда телефон вибрирует

19. Выбор

20. Просто поцелуйчик