20+ кадров, которые доказывают, что иногда смекалка фотографа решает все

  • 15
    0
  • 19
  • 2
  • 6.4k

Наверное, у каждого из нас найдутся фотографии на впечатляющем фоне, будь то чарующий морской пейзаж или величественные архитектурные сооружения. А вы бы смогли сделать привлекающий внимание кадр на невзрачном фоне? Утвердительно ответить на этот вопрос может мексиканский фотограф под псевдонимом OMAHI, инстаграм которого заполнен несколькими десятками снимками «до» и «после». Молодой талантливый мастер доказывает, что выбор точки, на которой предполагается проведение съемки, далеко не самое важное.

Мы в AdMe.ru любим талантливых людей, поэтому с разрешения OMAHI решили опубликовать ряд его работ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Moneda (исп.) — «монета».

18.

19.

20.

21.

22.

Может быть, вы тоже практикуете такого рода съемки? Или у вас есть знакомые фотографы, которые занимаются этим? Пришлите примеры работ в комментариях, и, вероятно, о вас узнает весь мир.

Фото на превью omahi_ / Instagram

  • 15
    0
  • 19
  • 2
  • 6.4k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль