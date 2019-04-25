20+ кадров, которые доказывают, что иногда смекалка фотографа решает все

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверное, у каждого из нас найдутся фотографии на впечатляющем фоне, будь то чарующий морской пейзаж или величественные архитектурные сооружения. А вы бы смогли сделать привлекающий внимание кадр на невзрачном фоне? Утвердительно ответить на этот вопрос может мексиканский фотограф под псевдонимом OMAHI, инстаграм которого заполнен несколькими десятками снимками «до» и «после». Молодой талантливый мастер доказывает, что выбор точки, на которой предполагается проведение съемки, далеко не самое важное.