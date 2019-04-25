20+ кадров, которые доказывают, что иногда смекалка фотографа решает все
Наверное, у каждого из нас найдутся фотографии на впечатляющем фоне, будь то чарующий морской пейзаж или величественные архитектурные сооружения. А вы бы смогли сделать привлекающий внимание кадр на невзрачном фоне? Утвердительно ответить на этот вопрос может мексиканский фотограф под псевдонимом OMAHI, инстаграм которого заполнен несколькими десятками снимками «до» и «после». Молодой талантливый мастер доказывает, что выбор точки, на которой предполагается проведение съемки, далеко не самое важное.
Мы в AdMe.ru любим талантливых людей, поэтому с разрешения OMAHI решили опубликовать ряд его работ.
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Moneda (исп.) — «монета».
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Может быть, вы тоже практикуете такого рода съемки? Или у вас есть знакомые фотографы, которые занимаются этим? Пришлите примеры работ в комментариях, и, вероятно, о вас узнает весь мир.
Фото на превью omahi_ / Instagram