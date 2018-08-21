20 иллюстраций британского художника, которые с головой окунают в детство
Омарио Брунеллески — британский художник, который некоторое время жил в Италии. Десятки тысяч людей с удовольствием наблюдают за его творчеством в инстаграме. В своих работах Омарио показывает самые разные ситуации, и каждая из них может вызвать сильнейшую ностальгию, потому что эти сюжеты знакомы многим. В нашей статье мы решили собрать иллюстрации художника, которые рассказывают о самом волшебном времени в жизни каждого человека — о детстве.
Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку из потрясающих работ Омарио на эту тему.
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А какие теплые воспоминания связаны с детством у вас? Делитесь с нами в комментариях.
Фото на превью omario2d / instagram