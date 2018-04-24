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22-летняя художница из России Ксения Змановская выбрала для себя необычное хобби — фотошопить котиков в еду. Свои работы она выкладывает в инстаграме, и подписчиков у нее с каждым днем все больше. Еще бы, ведь все любят котеек. Первой моделью Ксении стал ее собственный котенок по кличке Смоки. Кстати, именно он на аватарке аккаунта в инстаграме — дымчатая прелесть в сочном бургере.