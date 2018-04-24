Художница соединяет в фотошопе несовместимое — еду и котиков. Получается странно, но мило

22-летняя художница из России Ксения Змановская выбрала для себя необычное хобби — фотошопить котиков в еду. Свои работы она выкладывает в инстаграме, и подписчиков у нее с каждым днем все больше. Еще бы, ведь все любят котеек. Первой моделью Ксении стал ее собственный котенок по кличке Смоки. Кстати, именно он на аватарке аккаунта в инстаграме — дымчатая прелесть в сочном бургере.

AdMe.ru собрал для вас самых аппетитных котиков в еде. Видели ли вы когда-нибудь что-то более совершенное?

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Котики в еде смотрятся довольно необычно, но весело. А как насчет того, чтобы ваш питомец стал очередной вишенкой на торте в одной из работ Ксении? Вы можете присылать фото своих пушистиков художнице в инстаграм, и, возможно, именно ваш любимец станет новой звездой интернета.

Фото на превью Cats in food, Cats in food

18 На склад!
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