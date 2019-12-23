20 двойников знаменитостей, при взгляде на которых сразу и не поймешь, кто есть кто
Несмотря на то, что вероятность встречи со своим двойником практически равна нулю, такие случаи все же происходят. Кстати, если вам любопытно, имеется ли и у вас «брат-близнец», можете проверить это здесь. И пусть другие тратят кучу времени и денег на пластические операции и косметику, чтобы стать похожими на своих кумиров, — героям нашей подборки повезло родиться с подходящей комбинацией генов.
Мы в AdMe.ru, честно говоря, обалдели от такого сходства, и дело тут не в умело подобранном ракурсе и макияже. А вы как считаете?
Роуз Коэн — Рианна
Ребека Майельяно — Шакира
Джино Альварес — Вин Дизель
Джаммарко Букчелато — Кит Харингтон
Блэк Гонт — Блейк Лайвли
Лилиан Де Мело — Селин Дион
Мика Ли и Кендалл Дженнер
Андреас Крумкюлер — Стинг
Джейсон Кент и Дэниел Крейг
Жизель Рад — Мадонна
Кристин Примроуз Матис — Меган Маркл
Челси — Мила Кунис
Франческа Браун — Кэти Перри
Кэри — Мэрайя Кэри
Ли Николс — Брайан Крэнстон
Кэролайн Ходж — Опра Уинфри
Шад Эллис и Уилл Смит
Бесник Тафаллари и Джейсон Стейтем
Дениз Онона — Кейт Мосс
Двойник Джонни Деппа из Лос-Анджелеса сфотографировался с «оригиналом»
Фото на превью blackgaunt / instagram , blakelively / instagram