20 двойников знаменитостей, при взгляде на которых сразу и не поймешь, кто есть кто

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Несмотря на то, что вероятность встречи со своим двойником практически равна нулю, такие случаи все же происходят. Кстати, если вам любопытно, имеется ли и у вас «брат-близнец», можете проверить это здесь. И пусть другие тратят кучу времени и денег на пластические операции и косметику, чтобы стать похожими на своих кумиров, — героям нашей подборки повезло родиться с подходящей комбинацией генов.

Мы в AdMe.ru, честно говоря, обалдели от такого сходства, и дело тут не в умело подобранном ракурсе и макияже. А вы как считаете?

Роуз Коэн — Рианна

Ребека Майельяно — Шакира

Джино Альварес — Вин Дизель

Джаммарко Букчелато — Кит Харингтон

Блэк Гонт — Блейк Лайвли

Лилиан Де Мело — Селин Дион

Мика Ли и Кендалл Дженнер

Андреас Крумкюлер — Стинг

Джейсон Кент и Дэниел Крейг

Жизель Рад — Мадонна

Кристин Примроуз Матис — Меган Маркл

Челси — Мила Кунис

Франческа Браун — Кэти Перри

Кэри — Мэрайя Кэри

Ли Николс — Брайан Крэнстон

Кэролайн Ходж — Опра Уинфри

Шад Эллис и Уилл Смит

Бесник Тафаллари и Джейсон Стейтем

Дениз Онона — Кейт Мосс

Двойник Джонни Деппа из Лос-Анджелеса сфотографировался с «оригиналом»

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