20 двойников знаменитостей, при взгляде на которых сразу и не поймешь, кто есть кто

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Несмотря на то, что вероятность встречи со своим двойником практически равна нулю, такие случаи все же происходят. Кстати, если вам любопытно, имеется ли и у вас «брат-близнец», можете проверить это здесь. И пусть другие тратят кучу времени и денег на пластические операции и косметику, чтобы стать похожими на своих кумиров, — героям нашей подборки повезло родиться с подходящей комбинацией генов.