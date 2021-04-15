18 сногсшибательных преображений, глядя на которые так и хочешь воскликнуть: «Вот это да!»
Многие женщины втайне мечтают кардинально изменить свой образ, но решиться на это не каждой под силу. Некоторым сложно выкроить время и средства, а другие попросту боятся, что результат не оправдает их ожиданий. Впрочем, когда за дело берется профессионал с многолетним опытом, о последнем можно не беспокоиться. К бьюти-стилисту Евгению Жуку девушки обращаются без опаски, ведь на его счету сотни сногсшибательных преображений и довольных клиентов. А на помощь ему приходят талантливые косметологи, хирурги, стоматологи, стилисты по одежде и визажисты.
Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от трансформаций героинь нашей подборки, которым мастера подарили не только волшебный образ, но также уверенность в себе и искрящийся взгляд.
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А когда вы в последний раз решались на кардинальную смену имиджа?