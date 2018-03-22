16 комиксов о том, как могли бы выглядеть дети супергероев
Художник Эдуардо Лукас Нассименто (Eduardo Lucas Nascimento) любит рисовать известных супергероев, показывая их с неожиданной стороны. Так, персонажи любимых во всем мире комиксов стали отцами, и у нас появилась возможность увидеть, как могли бы выглядеть их супермалыши, если бы они у них были.
AdMe.ru собрал 16 комиксов о супердетках, которые во всем похожи на своих суперпап.
1. Сын Росомахи
2. Существо-младшее
3. Сын Человека-паука
4. Ребенок Робокопа
5. Чадо Человека-ястреба
6. Флеш-младший
7. Ребенок Аквамена
8. Малыш Марсианского Охотника
9. Чужой и его продолжение рода
10. Сын Чака Норриса
11. Сын Железного Человека
12. Бэтмен-младший
13. Бэтмен-старший дарит внимание и заботу не только своему сыну, но и тяжело больным детям. Супергерой, что тут скажешь
14. Сыновья Бэтмена и Супермена
15. Прелести необычной дружбы
16. Дети Аквамена, Бэтмена, Супермена, Флеша и Чудо-женщины
А какие суперспособности в детстве мечтали иметь вы?
Фото на превью DragonArte & Eduardo Lucas Nascimento