16 комиксов о том, как могли бы выглядеть дети супергероев

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Художник Эдуардо Лукас Нассименто (Eduardo Lucas Nascimento) любит рисовать известных супергероев, показывая их с неожиданной стороны. Так, персонажи любимых во всем мире комиксов стали отцами, и у нас появилась возможность увидеть, как могли бы выглядеть их супермалыши, если бы они у них были.

AdMe.ru собрал 16 комиксов о супердетках, которые во всем похожи на своих суперпап.

1. Сын Росомахи

2. Существо-младшее

3. Сын Человека-паука

4. Ребенок Робокопа

5. Чадо Человека-ястреба

6. Флеш-младший

7. Ребенок Аквамена

8. Малыш Марсианского Охотника

9. Чужой и его продолжение рода

10. Сын Чака Норриса

11. Сын Железного Человека

12. Бэтмен-младший

13. Бэтмен-старший дарит внимание и заботу не только своему сыну, но и тяжело больным детям. Супергерой, что тут скажешь

14. Сыновья Бэтмена и Супермена

15. Прелести необычной дружбы

16. Дети Аквамена, Бэтмена, Супермена, Флеша и Чудо-женщины

А какие суперспособности в детстве мечтали иметь вы?