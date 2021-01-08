16 остроумных комиксов для тех, кто любит науку, но не любит много читать

Практически все новостные издания, рассказывающие о достижениях в мире науки и технологии, иллюстрируют свои заметки скучными стоковыми картинками. Но паблик «Образовач», существующий в соцсети «ВКонтакте», преподносит научные новости в виде остроумных и зачастую ироничных комиксов. И судя по количеству подписчиков в сообществе (почти полмиллиона), публика в восторге от такого способа подачи контента.

Мы в AdMe.ru вдоволь нахохотались, просматривая ленту популярного паблика. И вот 16 гениальных, на наш взгляд, комиксов, использованных в качестве иллюстраций к научным новостям.

1. Энтомологи заподозрили среди южноамериканских тараканов королеву и рабочих

2. Тюлени Уэдделла пообщались с сородичами ультразвуком

3. Плохое здоровье мопсов не снизило их популярность у людей

4. Голуби могут передавать знания по наследству

5. Бессонницу во взрослом возрасте связали с детскими поведенческими проблемами

6. Выяснилось, что волки лучше собак кооперируются с сородичами для выполнения задачи

7. Скорость уменьшения самого быстротающего ледника Гренландии временно снизилась

8. Стажировки в этом году, как и многое другое, перешли в онлайн

9. Астрономы нашли гигантское сверхскопление галактик

10. Японцы первыми пересадили человеку роговицу из перепрограммированных стволовых клеток

11. Физики придумали квантовое го

12. Статусная одежда сделала человека более компетентным в глазах других

13. Программа восстановления лесов в Чили привела к вырубке некоторых лесов

14. Лесные пожары разнообразили репертуар лесных певунов

15. Когнитивные способности воронов оказались схожими с обезьяньими

16. Google научился узнавать напетые и насвистанные песни

Те, кто не помнит песню Led Zeppelin «Immigrant Song», могут послушать ее здесь.