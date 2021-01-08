16 остроумных комиксов для тех, кто любит науку, но не любит много читать
Практически все новостные издания, рассказывающие о достижениях в мире науки и технологии, иллюстрируют свои заметки скучными стоковыми картинками. Но паблик «Образовач», существующий в соцсети «ВКонтакте», преподносит научные новости в виде остроумных и зачастую ироничных комиксов. И судя по количеству подписчиков в сообществе (почти полмиллиона), публика в восторге от такого способа подачи контента.
Мы в AdMe.ru вдоволь нахохотались, просматривая ленту популярного паблика. И вот 16 гениальных, на наш взгляд, комиксов, использованных в качестве иллюстраций к научным новостям.
1. Энтомологи заподозрили среди южноамериканских тараканов королеву и рабочих
2. Тюлени Уэдделла пообщались с сородичами ультразвуком
3. Плохое здоровье мопсов не снизило их популярность у людей
4. Голуби могут передавать знания по наследству
5. Бессонницу во взрослом возрасте связали с детскими поведенческими проблемами
6. Выяснилось, что волки лучше собак кооперируются с сородичами для выполнения задачи
7. Скорость уменьшения самого быстротающего ледника Гренландии временно снизилась
8. Стажировки в этом году, как и многое другое, перешли в онлайн
9. Астрономы нашли гигантское сверхскопление галактик
10. Японцы первыми пересадили человеку роговицу из перепрограммированных стволовых клеток
11. Физики придумали квантовое го
12. Статусная одежда сделала человека более компетентным в глазах других
13. Программа восстановления лесов в Чили привела к вырубке некоторых лесов
14. Лесные пожары разнообразили репертуар лесных певунов
15. Когнитивные способности воронов оказались схожими с обезьяньими
16. Google научился узнавать напетые и насвистанные песни
Те, кто не помнит песню Led Zeppelin «Immigrant Song», могут послушать ее здесь.
Как вам такой способ подачи научных новостей?
Фото на превью Образовач / vk