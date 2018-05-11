16 иллюстраций, показывающих простые, но такие дорогие сердцу моменты родительства
Кара Вестерн (Kara Western) — молодая мама. Большую часть времени она проводит со своим маленьким сыном, и именно это вдохновило ее на создание милых рисунков о жизни молодых родителей. Сюжеты ее иллюстраций очень просты, но в то же время трогательны и знакомы каждому, у кого есть дети.
AdMe.ru делится с вами подборкой картинок, на которых изображены обычные, но дорогие сердцу всех родителей моменты.
Ребенок всегда чувствует себя прекрасно в объятиях мамы
Рисование с маленьким ребенком — это «Пожалуйста, только не трогай меня этим фломастером!»
Прием у педиатра всегда выглядит примерно так
Принимать душ — это всегда очень весело
Сделать маску при ребенке, кажется, не лучшая идея
Каждая прогулка — это увлекательное приключение
Когда уже не можешь носить своего малыша на руках
Подстричь ребенка, не задев случайно его уши, — это победа
Спорт и ребенок — вещи трудносовместимые
Сон может быть прерван очень неожиданно и больно
Малыш всегда не прочь предложить свою помощь
Так могли бы выглядеть идеальные выходные, но ребенок не может усидеть на месте и минуту
О привычном сне можно забыть, когда у ребенка режутся зубки
Когда надеешься, что ребенок все-таки не понимает, что происходит в очередной серии «Игры престолов»
Ребенок — самый надежный способ не смотреть подолгу в экран телефона
Ребенок — это еще одна попытка изучить новый язык
Фото на превью karacandraw/instagram