16 иллюстраций, показывающих простые, но такие дорогие сердцу моменты родительства

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Кара Вестерн (Kara Western) — молодая мама. Большую часть времени она проводит со своим маленьким сыном, и именно это вдохновило ее на создание милых рисунков о жизни молодых родителей. Сюжеты ее иллюстраций очень просты, но в то же время трогательны и знакомы каждому, у кого есть дети.

AdMe.ru делится с вами подборкой картинок, на которых изображены обычные, но дорогие сердцу всех родителей моменты.

Ребенок всегда чувствует себя прекрасно в объятиях мамы

Рисование с маленьким ребенком — это «Пожалуйста, только не трогай меня этим фломастером!»

Прием у педиатра всегда выглядит примерно так

Принимать душ — это всегда очень весело

Сделать маску при ребенке, кажется, не лучшая идея

Каждая прогулка — это увлекательное приключение

Когда уже не можешь носить своего малыша на руках

Подстричь ребенка, не задев случайно его уши, — это победа

Спорт и ребенок — вещи трудносовместимые

Сон может быть прерван очень неожиданно и больно

Малыш всегда не прочь предложить свою помощь

Так могли бы выглядеть идеальные выходные, но ребенок не может усидеть на месте и минуту

О привычном сне можно забыть, когда у ребенка режутся зубки

Когда надеешься, что ребенок все-таки не понимает, что происходит в очередной серии «Игры престолов»

Ребенок — самый надежный способ не смотреть подолгу в экран телефона

Ребенок — это еще одна попытка изучить новый язык