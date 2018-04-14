15 знаменитостей, которые обалденно смотрелись бы в роли принцесс Disney

Графический дизайнер Thomas Kurniawan в своем инстаграме решил пофантазировать на тему того, как выглядели бы принцессы Disney, если бы их роли сыграли те или иные знаменитости. Эти фантазии получились такими крутыми, что мы хотим поделиться с вами результатами его творчества как можно скорее.

AdMe.ru надеется, что работы Томаса настолько понравятся какому-нибудь режиссеру, что он воплотит эти творческие грезы в жизнь.

Принцесса Эльза в исполнении Скарлетт Йоханссон

Белоснежка в исполнении Кэти Перри

Ариэль в исполнении Эммы Уотсон

Принцесса София в исполнении Сури Круз

Принцесса Аврора в исполнении Дианны Агрон

Рапунцель в исполнении Хейден Панеттьер

Тиана в исполнении Алишы Киз

Принцесса Кида в исполнении Джессики Альбы

Моана в исполнении Сары Хайленд

Мулан в исполнении Тан Вэй

Принцесса Анна в исполнении Эммы Стоун

Мерида в исполнении Аманды Сейфрид

Белль в исполнении Лили Коллинз

Золушка в исполнении Тейлор Свифт

Жасмин в исполнении Галь Гадот

А каких звезд видите вы в роли принцесс Disney?

Фото на превью tomkuu / instagram, tomkuu / instagram

7 На склад!
3 Комментарии
  • 14 апреля 2018
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