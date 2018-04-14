15 знаменитостей, которые обалденно смотрелись бы в роли принцесс Disney

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Графический дизайнер Thomas Kurniawan в своем инстаграме решил пофантазировать на тему того, как выглядели бы принцессы Disney, если бы их роли сыграли те или иные знаменитости. Эти фантазии получились такими крутыми, что мы хотим поделиться с вами результатами его творчества как можно скорее.