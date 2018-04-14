15 знаменитостей, которые обалденно смотрелись бы в роли принцесс Disney
Графический дизайнер Thomas Kurniawan в своем инстаграме решил пофантазировать на тему того, как выглядели бы принцессы Disney, если бы их роли сыграли те или иные знаменитости. Эти фантазии получились такими крутыми, что мы хотим поделиться с вами результатами его творчества как можно скорее.
AdMe.ru надеется, что работы Томаса настолько понравятся какому-нибудь режиссеру, что он воплотит эти творческие грезы в жизнь.
Принцесса Эльза в исполнении Скарлетт Йоханссон
Белоснежка в исполнении Кэти Перри
Ариэль в исполнении Эммы Уотсон
Принцесса София в исполнении Сури Круз
Принцесса Аврора в исполнении Дианны Агрон
Рапунцель в исполнении Хейден Панеттьер
Тиана в исполнении Алишы Киз
Принцесса Кида в исполнении Джессики Альбы
Моана в исполнении Сары Хайленд
Мулан в исполнении Тан Вэй
Принцесса Анна в исполнении Эммы Стоун
Мерида в исполнении Аманды Сейфрид
Белль в исполнении Лили Коллинз
Золушка в исполнении Тейлор Свифт
Жасмин в исполнении Галь Гадот
А каких звезд видите вы в роли принцесс Disney?
Фото на превью tomkuu / instagram, tomkuu / instagram