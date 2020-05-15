15 жизненных комиксов, которые с юмором рассказывают, каково это — быть мамой
Художница из Украины и мама двоих детей Ольга Алексеева в своем инстаграме рисует свои будни с малышом, в которых узнают себя все, кто хоть раз растил ребенка. Чего только не случается в жизни молодых мам, и о многом (тревогах, усталости, конфузах) они часто предпочитают помалкивать. Ольга решила нарисовать об этом комиксы, приправив их юмором.
Мы в AdMe.ru восхищаемся терпением мам всего мира и уверены, что эти иллюстрации поднимут настроение и успокоят. Потому что у всех мам в жизни творится одно и то же.
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Поделитесь фотографией своего ребенка — украсим страницу самыми прекрасными «цветами жизни»!
Фото на превью ola_comics / instagram