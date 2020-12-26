15+ зарубежных фильмов и сериалов с высоким рейтингом, основанных на нашей классике

Наши история и культура нередко вызывают интерес у иностранных режиссеров. Вдохновившись «загадочной душой», они снимают успешные фильмы и сериалы. Из последних можно вспомнить крайне успешный проект ВВС «Война и мир», фильм «Анна Каренина» и экранизацию пьесы Чехова «Чайка». Но и до этого было немало удачных попыток перенести на экран и по-новому осмыслить известные литературные произведения.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее удачные и небанальные иностранные экранизации отечественной классики, которые успешно выдержали испытание временем.

1. Анна Каренина (2013)

Канадский режиссер Кристиан Дюге вместе с интернациональной актерской командой из Италии, Франции, Испании и Литвы очень тонко и точно экранизировал один из самых известных романов Льва Толстого. Бережное отношение к первоисточнику позволило великолепно передать дух эпохи, поэтому этот мини-сериал получил хорошие оценки как от зрителей, так и от критиков. И пусть вас не пугает отсутствие известных имен в перечне актеров — все они блестяще справились со своей задачей. Особенно органична в своем образе итальянка Виттория Пуччини, исполнившая роль Анны Карениной. IMDb: 7,1

2. Любовь и смерть (1975)

В этой ранней комедии Вуди Аллена есть множество отсылок к его любимым авторам — Толстому и Достоевскому. Так что пусть вас не удивляет, что в фильме монологи Сони Мармеладовой чередуются с рассуждениями Пьера Безухова о смысле жизни. В центре истории — молодой дворянин из русской провинции, который вскоре должен отправиться на войну с Наполеоном, но пока проводит дни за интеллигентскими разговорами о любви, страдании, самопожертвовании со своей прекрасной кузиной.

Фильм можно смело назвать одной из самых смешных комедий 70-х годов прошлого века. В главных ролях — Вуди Аллен и Дайан Китон. IMDb: 7,7

3. Онегин (1998)

Дебютная работа британки Марты Файнс — сестры актера Рэйфа Файнса. На сегодняшний день это единственная зарубежная экранизация «Евгения Онегина» Пушкина. Главные роли исполнили Лив Тайлер и Рэйф Файнс. За исключением того, что авторы решили отойти от стихотворной формы, фильм полностью соответствует роману и все ключевые события переданы в нем весьма точно. Кстати, немалая часть съемок проходила в Петербурге и его окрестностях. За роль Татьяны Тайлер получила премию Русской гильдии кинокритиков «Золотой овен». IMDb: 6,9

4. Двойник (2013)

Напряженный триллер по повести Достоевского «Двойник», которую режиссер осмыслил по-новому. Блестящая работа Мии Васиковской и Джесси Айзенберга, который сыграл сразу двух противоположных персонажей. Саймон — обычный, скромный парень. Только на работе его не очень ценят, а девушка мечты и вовсе не замечает. Но вот однажды в конторе появляется некий Джеймс. Внешне он копия Саймона, а по характеру — полная противоположность: харизматичный и уверенный в себе. Постепенно Саймон понимает, что двойник начинает красть его жизнь.

Режиссер снял свою версию «Двойника» практически в театральных декорациях, что придало фильму особый шарм. IMDb: 6,5

5. Леди Макбет (2016)

Драма «Леди Макбет» снята по повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», только все события разворачиваются в Англии XIX века. А в остальном сюжет остался прежним — красивая молодая женщина, страдающая от деспотичного мужа и его семьи, внезапно влюбляется в соседа-фермера. Очень скоро ее страсть становится такой сильной, что может уничтожить все вокруг.

Благодаря отличной операторской работе фильму удалось удивительно точно передать особую атмосферу повести Лескова. IMDb: 6,8

6. Собачье сердце (1975)

Мы все знаем легендарную постановку Бортко по повести Булгакова. Ее разобрали на цитаты, и многие считают ее эталоном. Однако это довольно несправедливо, поскольку ранее, в 1975 году, итальянский режиссер Альберто Латтуада снял свою версию. И это каноническая экранизация «Собачьего сердца», поскольку она больше соответствует булгаковскому тексту и замыслу. В ней Шариков — жертва обстоятельств, а Преображенский не только остроумный интеллигент и гениальный доктор, но также довольно высокомерный и не самый приятный человек. В итоге произведение получилось куда более сложным и многогранным. IMDb: 6,6

7. Записки юного врача (2012–2013)

Цикл рассказов Булгакова «Записки юного врача» в экранизации британцев превратился в великолепную черную комедию. Главные роли исполнили Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм. Сериал рассказывает о том, как молодой, неопытный врач начинает вести практику в сельской больнице. Конечно, по ходу работы он сталкивается как с курьезными, так и с драматическими событиями.

Своеобразный английский юмор как нельзя кстати дополнил произведение классика. IMDb: 7,9

8. Страх и любовь (1988)

Фильм немецкого режиссера Маргареты фон Тротта по мотивам пьесы Чехова «Три сестры». Одну из главных ролей исполнила французская актриса Фанни Ардан. Действие перенесено из русской глубинки в итальянскую провинцию конца 80-х годов, но мотив остался прежним — невозможность выбраться из прошлого. В центре истории — три сестры. Они умны, образованны, но почему-то по-прежнему живут воспоминаниями о своем отце и изо всех сил опекают своего брата. На первый взгляд может показаться, что все поступки сестры совершают из-за большой любви, но на самом деле ими руководит страх, и впереди их ждут серьезные разочарования. В том числе и друг в друге. IMDb: 6,8

9. Любовники (2008)

Сюжет этой романтической драмы основан на повести Достоевского «Белые ночи». Правда, режиссер Джеймс Грэй решил перенести действие в XXI век. После депрессии и неудачной попытки свести счеты с жизнью Леонард возвращается к родителям в свой родной дом. Вскоре он знакомится с загадочной и очень привлекательной соседкой Мишель, в которую быстро влюбляется. Вот только родители Леонарда считают, что он должен жениться на дочери бизнесмена, который ранее купил семейный бизнес. Главный герой оказывается перед непростым выбором. IMDb: 7,0

10. Война и мир (1956)

Конечно, любая экранизация многотомного романа Толстого — это попытка объять необъятное, и многие значимые детали произведения неминуемо ускользают от зрителей. Однако у создателей фильма 1956 года получилось главное — передать атмосферу романа и подобрать на главные роли великолепных актеров. Особенно удачным выбором стала Одри Хепберн в образе Наташи Ростовой. Говорят, что, когда актриса узнала о сумме своего огромного гонорара — $ 350 тыс., она воскликнула: «Я не стою этого. Это невозможно. Пожалуйста, не говорите никому».

Фильм был выдвинут на «Оскар» в 1957 году. IMDb: 6,8

11. Доктор Живаго (2002)

Мини-сериал по мотивам романа Пастернака «Доктор Живаго», за который писатель удостоился Нобелевской премии. Совместный проект Великобритании, Германии, США. Режиссер решил не отходить от первоисточника и снял сериал с уважением к автору. Сценарий получился довольно динамичным — в нем нет ничего лишнего и затянутых моментов. В итоге получилась качественная любовная драма, которая происходит на фоне важнейших исторических событий. Одну из главных женских ролей исполнила Кира Найтли. IMDb: 7,4

12. Дуэль (2010)

Драма «Дуэль» основана на одноименной повести Чехова. Режиссер по-своему преподнес классический текст, так что финал окажется для поклонников писателя довольно неожиданным. В фильме немного снижен градус напряжения по сравнению с книгой, но от этого картина становится только оригинальнее. В целом история все та же: в небольшом городке на берегу моря зреет вражда между двумя героями, которая в любой момент может обернуться трагедией. Кстати, «Дуэль» богата красивыми пейзажами, поскольку съемки проходили в Хорватии. IMDb: 6,9

13. Вишневый сад (1999)

Эта экранизация чеховской пьесы «Вишневый сад» со всей дотошностью передает мельчайшие детали повествования и практически дословно воспроизводит сюжет классической пьесы. Такая версия, безусловно, порадует любителей Чехова и поклонников достоверных экранизаций. Так что не стоит ждать от этого фильма каких-то авторских новаций.

В роли Раневской — блистательная британская актриса Шарлотта Рэмплинг. IMDb: 6,4

14. Ваня с 42-й улицы (1994)

Голливудская экранизация чеховского «Дяди Вани», снятая французским режиссером. Этот фильм интересен тем, что в его основе лежит не только классическая пьеса, но и спектакль «Ваня», созданный знаменитым театральным постановщиком Андре Грегори. Так что в получившейся картине совмещены элементы спектакля и игрового кино. По сюжету труппа актеров из маленького и неизвестного театра в Нью-Йорке пытается поставить на своей сцене спектакль по пьесе «Дядя Ваня». Поскольку у артистов минимум денег и декораций, в ход идет главное оружие — слово. Одну из главных ролей исполнила Джулианна Мур. IMDb: 7,4

15. Зимняя спячка (2014)

Сюжет этой драмы основан на одном из самых глубоких рассказов Чехова — «Жена». События разворачиваются в турецком отеле «Отелло». Им управляет пожилой респектабельный Айдин — бывший актер, чья слава давно осталась в прошлом. С ним в отеле живет его молодая и красивая жена, а также сестра, которая скучает по мужу после развода. В какой-то момент сильнейший снегопад отрезает «Отелло» от цивилизации и все трое героев оказываются на какое-то время взаперти.

Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. IMDb: 8,1

16. Шальная любовь (1985)

Этот фильм можно смело назвать французской постмодернистской сказкой по мотивам романа Достоевского «Идиот». Конечно, от классического произведения авторы оставили довольно мало, но в целом знакомые персонажи угадываются довольно легко. Правда, Настасью Филипповну здесь зовут Мари, а князь Мышкин превратился в душевнобольного Леона, который утверждает, что он потомок венгерского принца. При этом действие перенесено в 80-е годы прошлого века. Одну из главных ролей исполнила Софи Марсо. IMDb: 6,3