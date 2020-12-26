AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

15+ зарубежных фильмов и сериалов с высоким рейтингом, основанных на нашей классике

1-1-
-

Наши история и культура нередко вызывают интерес у иностранных режиссеров. Вдохновившись «загадочной душой», они снимают успешные фильмы и сериалы. Из последних можно вспомнить крайне успешный проект ВВС «Война и мир», фильм «Анна Каренина» и экранизацию пьесы Чехова «Чайка». Но и до этого было немало удачных попыток перенести на экран и по-новому осмыслить известные литературные произведения.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее удачные и небанальные иностранные экранизации отечественной классики, которые успешно выдержали испытание временем.

1. Анна Каренина (2013)

Канадский режиссер Кристиан Дюге вместе с интернациональной актерской командой из Италии, Франции, Испании и Литвы очень тонко и точно экранизировал один из самых известных романов Льва Толстого. Бережное отношение к первоисточнику позволило великолепно передать дух эпохи, поэтому этот мини-сериал получил хорошие оценки как от зрителей, так и от критиков. И пусть вас не пугает отсутствие известных имен в перечне актеров — все они блестяще справились со своей задачей. Особенно органична в своем образе итальянка Виттория Пуччини, исполнившая роль Анны Карениной.

2. Любовь и смерть (1975)

В этой ранней комедии Вуди Аллена есть множество отсылок к его любимым авторам — Толстому и Достоевскому. Так что пусть вас не удивляет, что в фильме монологи Сони Мармеладовой чередуются с рассуждениями Пьера Безухова о смысле жизни. В центре истории — молодой дворянин из русской провинции, который вскоре должен отправиться на войну с Наполеоном, но пока проводит дни за интеллигентскими разговорами о любви, страдании, самопожертвовании со своей прекрасной кузиной.
Фильм можно смело назвать одной из самых смешных комедий 70-х годов прошлого века. В главных ролях — Вуди Аллен и Дайан Китон.

3. Онегин (1998)

Дебютная работа британки Марты Файнс — сестры актера Рэйфа Файнса. На сегодняшний день это единственная зарубежная экранизация «Евгения Онегина» Пушкина. Главные роли исполнили Лив Тайлер и Рэйф Файнс. За исключением того, что авторы решили отойти от стихотворной формы, фильм полностью соответствует роману и все ключевые события переданы в нем весьма точно. Кстати, немалая часть съемок проходила в Петербурге и его окрестностях. За роль Татьяны Тайлер получила премию Русской гильдии кинокритиков «Золотой овен».

4. Двойник (2013)

Напряженный триллер по повести Достоевского «Двойник», которую режиссер осмыслил по-новому. Блестящая работа Мии Васиковской и Джесси Айзенберга, который сыграл сразу двух противоположных персонажей. Саймон — обычный, скромный парень. Только на работе его не очень ценят, а девушка мечты и вовсе не замечает. Но вот однажды в конторе появляется некий Джеймс. Внешне он копия Саймона, а по характеру — полная противоположность: харизматичный и уверенный в себе. Постепенно Саймон понимает, что двойник начинает красть его жизнь.
Режиссер снял свою версию «Двойника» практически в театральных декорациях, что придало фильму особый шарм.

5. Леди Макбет (2016)

Драма «Леди Макбет» снята по повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», только все события разворачиваются в Англии XIX века. А в остальном сюжет остался прежним — красивая молодая женщина, страдающая от деспотичного мужа и его семьи, внезапно влюбляется в соседа-фермера. Очень скоро ее страсть становится такой сильной, что может уничтожить все вокруг.
Благодаря отличной операторской работе фильму удалось удивительно точно передать особую атмосферу повести Лескова.

6. Собачье сердце (1975)

Мы все знаем легендарную постановку Бортко по повести Булгакова. Ее разобрали на цитаты, и многие считают ее эталоном. Однако это довольно несправедливо, поскольку ранее, в 1975 году, итальянский режиссер Альберто Латтуада снял свою версию. И это каноническая экранизация «Собачьего сердца», поскольку она больше соответствует булгаковскому тексту и замыслу. В ней Шариков — жертва обстоятельств, а Преображенский не только остроумный интеллигент и гениальный доктор, но также довольно высокомерный и не самый приятный человек. В итоге произведение получилось куда более сложным и многогранным.

7. Записки юного врача (2012–2013)

Цикл рассказов Булгакова «Записки юного врача» в экранизации британцев превратился в великолепную черную комедию. Главные роли исполнили Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм. Сериал рассказывает о том, как молодой, неопытный врач начинает вести практику в сельской больнице. Конечно, по ходу работы он сталкивается как с курьезными, так и с драматическими событиями.
Своеобразный английский юмор как нельзя кстати дополнил произведение классика.

8. Страх и любовь (1988)

Фильм немецкого режиссера Маргареты фон Тротта по мотивам пьесы Чехова «Три сестры». Одну из главных ролей исполнила французская актриса Фанни Ардан. Действие перенесено из русской глубинки в итальянскую провинцию конца 80-х годов, но мотив остался прежним — невозможность выбраться из прошлого. В центре истории — три сестры. Они умны, образованны, но почему-то по-прежнему живут воспоминаниями о своем отце и изо всех сил опекают своего брата. На первый взгляд может показаться, что все поступки сестры совершают из-за большой любви, но на самом деле ими руководит страх, и впереди их ждут серьезные разочарования. В том числе и друг в друге.

9. Любовники (2008)

Сюжет этой романтической драмы основан на повести Достоевского «Белые ночи». Правда, режиссер Джеймс Грэй решил перенести действие в XXI век. После депрессии и неудачной попытки свести счеты с жизнью Леонард возвращается к родителям в свой родной дом. Вскоре он знакомится с загадочной и очень привлекательной соседкой Мишель, в которую быстро влюбляется. Вот только родители Леонарда считают, что он должен жениться на дочери бизнесмена, который ранее купил семейный бизнес. Главный герой оказывается перед непростым выбором.

10. Война и мир (1956)

Конечно, любая экранизация многотомного романа Толстого — это попытка объять необъятное, и многие значимые детали произведения неминуемо ускользают от зрителей. Однако у создателей фильма 1956 года получилось главное — передать атмосферу романа и подобрать на главные роли великолепных актеров. Особенно удачным выбором стала Одри Хепберн в образе Наташи Ростовой. Говорят, что, когда актриса узнала о сумме своего огромного гонорара — $ 350 тыс., она воскликнула: «Я не стою этого. Это невозможно. Пожалуйста, не говорите никому».
Фильм был выдвинут на «Оскар» в 1957 году.

11. Доктор Живаго (2002)

Мини-сериал по мотивам романа Пастернака «Доктор Живаго», за который писатель удостоился Нобелевской премии. Совместный проект Великобритании, Германии, США. Режиссер решил не отходить от первоисточника и снял сериал с уважением к автору. Сценарий получился довольно динамичным — в нем нет ничего лишнего и затянутых моментов. В итоге получилась качественная любовная драма, которая происходит на фоне важнейших исторических событий. Одну из главных женских ролей исполнила Кира Найтли.

12. Дуэль (2010)

Драма «Дуэль» основана на одноименной повести Чехова. Режиссер по-своему преподнес классический текст, так что финал окажется для поклонников писателя довольно неожиданным. В фильме немного снижен градус напряжения по сравнению с книгой, но от этого картина становится только оригинальнее. В целом история все та же: в небольшом городке на берегу моря зреет вражда между двумя героями, которая в любой момент может обернуться трагедией. Кстати, «Дуэль» богата красивыми пейзажами, поскольку съемки проходили в Хорватии.

13. Вишневый сад (1999)

Эта экранизация чеховской пьесы «Вишневый сад» со всей дотошностью передает мельчайшие детали повествования и практически дословно воспроизводит сюжет классической пьесы. Такая версия, безусловно, порадует любителей Чехова и поклонников достоверных экранизаций. Так что не стоит ждать от этого фильма каких-то авторских новаций.
В роли Раневской — блистательная британская актриса Шарлотта Рэмплинг.

14. Ваня с 42-й улицы (1994)

Голливудская экранизация чеховского «Дяди Вани», снятая французским режиссером. Этот фильм интересен тем, что в его основе лежит не только классическая пьеса, но и спектакль «Ваня», созданный знаменитым театральным постановщиком Андре Грегори. Так что в получившейся картине совмещены элементы спектакля и игрового кино. По сюжету труппа актеров из маленького и неизвестного театра в Нью-Йорке пытается поставить на своей сцене спектакль по пьесе «Дядя Ваня». Поскольку у артистов минимум денег и декораций, в ход идет главное оружие — слово. Одну из главных ролей исполнила Джулианна Мур.

15. Зимняя спячка (2014)

Сюжет этой драмы основан на одном из самых глубоких рассказов Чехова — «Жена». События разворачиваются в турецком отеле «Отелло». Им управляет пожилой респектабельный Айдин — бывший актер, чья слава давно осталась в прошлом. С ним в отеле живет его молодая и красивая жена, а также сестра, которая скучает по мужу после развода. В какой-то момент сильнейший снегопад отрезает «Отелло» от цивилизации и все трое героев оказываются на какое-то время взаперти.
Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале.

16. Шальная любовь (1985)

Этот фильм можно смело назвать французской постмодернистской сказкой по мотивам романа Достоевского «Идиот». Конечно, от классического произведения авторы оставили довольно мало, но в целом знакомые персонажи угадываются довольно легко. Правда, Настасью Филипповну здесь зовут Мари, а князь Мышкин превратился в душевнобольного Леона, который утверждает, что он потомок венгерского принца. При этом действие перенесено в 80-е годы прошлого века. Одну из главных ролей исполнила Софи Марсо.

А какие экранизации классических произведений вы могли бы порекомендовать к просмотру?

Фото на превью Onegin / 7 Arts International
1-1-
-