15 доказательств того, что у нашего мира всегда в запасе есть то, на что можно смотреть с открытым ртом
Наш мир неповторим, и не хватит жизни, чтобы познакомиться со всем его многообразием. С приходом века интернета и новых технологий у нас появилась уникальная возможность любоваться красотой природы, людей и их творений.
Мы в AdMe.ru благодарны профессиональным фотографам и простым любителям за снимки, которые погружают нас в визуальный экстаз и напоминают, в каком удивительном мире мы живем.
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1. Такие камни можно встретить на льду Байкала. Выглядят необычно, но есть объяснение. Днем они нагреваются и растапливают лед под собой, а ветер создает тонкую ножку
Поделитесь и вы фотографией, которая нравится вам своей неповторимостью и игрой красок, или просто той, которой вы восхищаетесь.
Фото на превью thegoldenthumbb / reddit