15 доказательств того, что у нашего мира всегда в запасе есть то, на что можно смотреть с открытым ртом

97 4 58 17k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наш мир неповторим, и не хватит жизни, чтобы познакомиться со всем его многообразием. С приходом века интернета и новых технологий у нас появилась уникальная возможность любоваться красотой природы, людей и их творений.

Мы в AdMe.ru благодарны профессиональным фотографам и простым любителям за снимки, которые погружают нас в визуальный экстаз и напоминают, в каком удивительном мире мы живем.

15. Многообразие природы во всем великолепии

14. Солнечное затмение посреди пустыни в ОАЭ

13. Ночная Барселона

12. Вода не только основа жизни, но и мастер сюрпризов

11. Не такой, как все

10. Грация и скорость в одном фото

9. Редкое явление в Австралии

8. Черепаха-альбинос

7. Орхидея «летящая уточка»

6. Две акулы внутри волны

5. Крупнейшая скульптура птицы в Индии

4. Цветок Crotalaria cunninghamii очень напоминает колибри

3. Специальный тоннель для черепах, переходящих пути, в Японии

2. Ствол радужного эвкалипта после потери коры

1. Такие камни можно встретить на льду Байкала. Выглядят необычно, но есть объяснение. Днем они нагреваются и растапливают лед под собой, а ветер создает тонкую ножку

Поделитесь и вы фотографией, которая нравится вам своей неповторимостью и игрой красок, или просто той, которой вы восхищаетесь.