15+ случаев, когда киношники знатно налажали. И мы теперь не сможем об этом забыть

Все мы знаем, какая огромная команда работает над созданием одного фильма и каждого эпизода сериала. И потому неудивительно, что на разных этапах производства то и дело допускаются различные оплошности. То операторы попадут в кадр, то реквизит или одежда героя меняется в пределах одной сцены, а иногда даже законы физики перестают работать. Но и самые мелкие огрехи обычно не ускользают от наметанного глаза опытного киномана.

Мы в AdMe.ru обожаем находить в любимых фильмах и сериалах что-то новое, даже если это ошибки съемочной группы, которые годами ускользали от нашего взгляда.

1. В начале этой сцены в фильме «Мстители: Война бесконечности» на плечах Тони Старка можно заметить куртку. Но уже в следующих кадрах она куда-то бесследно исчезает

2. В одном из эпизодов сериала «Друзья» Монику на несколько секунд внезапно заменяет незнакомая девушка

3. В фильме «Социальная сеть» Арми Хаммер сыграл близнецов, для чего задействовали дублера и использовали спецэффекты. Но в этой сцене лицо персонажа выглядит неестественно, можно даже заметить границы «маски»

4. Когда главная героиня картины «Гравитация» плачет, ее слезы эффектно разлетаются по капсуле. Однако на самом деле в космосе слезы не отделились бы от глаз и лица и не парили бы в воздухе, их пришлось бы смахивать

5. Героиня сериала «Американская семейка» говорит по перевернутому вверх ногами телефону

6. В комедии «Один дома» в номере машины грабителей меняется одна цифра: 4565 АК превращается в 4566 АК

7. В боевике «Форсаж-6» бородка Дуэйна Джонсона то исчезает, то снова появляется

8. В комедии «Дрянные девчонки» героиня Линдси Лохан утверждает, что жила в Африке. Однако на детском фото она сидит верхом на азиатском слоне, а не на африканском

9. Когда Хэппи зашивает рану на спине Питера Паркера, можно заметить, что у него в руках ничего нет

10. В фильме «Прибытие» никто не обратил внимания на то, что ученые видели символы гептаподов зеркально отраженными, ведь инопланетяне рисовали их со своей стороны стекла. А это могло исказить смысл посланий

11. В одной из сцен сериала «Новенькая» лак на ногтях Джесс то появляется, то исчезает в рамках одной сцены

12. После распределения в Гриффиндор Гарри сначала садится с краю возле Рона. Но уже в следующем кадре его можно увидеть рядом с Гермионой на другой стороне стола

13. В фильме «Джанго освобожденный» главный герой носит стильные солнцезащитные очки. Однако в 1858 году таких никак не могло существовать

14. Действие этой сцены из сериала «Ужиться с самим собой» происходит предположительно в 2014 году. А у Майка в руке iPhone X, который вышел только в 2017-м

15. В ленте «Человек, который изменил все» герой Брэда Питта сначала нажимает кнопку отключения на телефоне, а потом уже говорит собеседнику: «Я перезвоню»

16. На крупных планах Тони Коллетт в фильме «Реинкарнация» можно увидеть края ее парика

17. Интересно, как главной героине комедии «За бортом» удается вести машину без ключа в замке зажигания?