15 работ талантливого визажиста, которая знает, как из любой женщины сделать королеву

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Гоар Аветисян — успешный визажист, стилист и предприниматель. Этой девушке всего 26 лет, но она уже сумела создать собственную империю красоты. Что важно, 6 млн подписчиков в инстаграме и народного признания Гоар добилась сама. Аветисян еще в детстве любила тайком брать мамину косметику и преображать своих кукол. Потом были сотни часов перед зеркалом и эксперименты с собственной внешностью, и наконец — первые клиенты и блог в интернете.