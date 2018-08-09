15 работ польского художника, который видит то, что другие предпочитают не замечать
Живопись польского художника Павла Кучинского (Pawel Kuczynski) — острая сатира на окружающую нас реальность. Голод, войны, экономическая нестабильность, современное рабство и проблемы взаимоотношений между людьми — в его работах нет запретных тем, поэтому они трогают каждого и не теряют актуальности.
Мы в AdMe.ru выбрали 15 необычных и волнующих работ Павла, после просмотра которых хочется задать миру несколько вопросов.
1. Мое пространство
2. Душ(а)
3. Одиночество
4. Загрузка данных
5. Наблюдатель
6. Танк
7. Яйца
8. Писатель
9. Поцелуй
10. Обещания
11. Одобрение
12. Красная дорожка
13. Инструкция
14. Здоровая пища
15. Зависимость
Как вы считаете, насколько хорошо эти иллюстрации отражают современную реальность? Какие картины Павла показались вам наиболее сильными?
Фото на превью Pawel.Kuczynski