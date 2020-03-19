15+ нежных татуировок-вышивок, которые понравятся даже вашей бабушке

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По отношению к татуировкам люди делятся на две категории: те, кто категорически отрицает любое украшательство тела, и те, кто готов к экспериментам. Сегодня мастера предлагают самые невероятные идеи для любителей тату. Особенно любопытным выглядит тренд на «вышитые» татуировки. Например, художница из Мексики Fernanda Ramirez создает узоры на теле, которые имитируют вышивку гладью или крестиком. Причем вдохновение она черпает в культуре своей родной страны: ее работы часто отражают символику Мексики, характерные цвета и традиционные мотивы вышивки тенанго.