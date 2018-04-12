15 милых иллюстраций о том, каково это — быть половинками одного целого
Иллюстратор из Бангкока Пратчая Махапаурая (Pratchaya Mahapauraya) вот уже несколько лет рисует душевные комиксы о тех маленьких, но важных проявлениях любви, которые превращают отношения в настоящее волшебство.
Нас в AdMe.ru в один миг согрели эти работы, так что мы спешим поделиться самыми теплыми иллюстрациями с вами, дорогие читатели.
1. Лучшее за день — это твое прикосновение
2. — Если ты чего-нибудь хочешь, просто протяни руку и возьми это.
3. Все, что мое, — твое
4.
— Ты здесь! Я купил тебе мороженое.
— Вкусно!
— Да! И вправду вкусно!
5.
— Ты хочешь, чтобы я остался подольше?
— Оставайся навсегда.
6. Лучший рождественский подарок — это я и тот, кого я люблю, завернутые друг в друга
7.
— Ты в порядке?
— Здесь болит. И здесь.
8.
— Извини за опоздание!
— Я ждала тебя 20 лет... Еще 10 минут ничего не изменят.
9. Вместе всегда уютнее
10.
— Где моя подушка?
— Прямо здесь.
11.
— Можешь подержать это для меня?
— Конечно.
12. Трудно притворяться, что у тебя нет чувств, когда они есть
13. Ты мое утешение
14.
— Смотри! Падающая звезда! Загадывай желание!
— У меня его нет... Оно уже сбылось!
15. Любить тебя — определенно хуже всего... и лучше всего в моей жизни
А вы узнали себя и свою половинку в этих комиксах? Если да, то вот еще одна подборка милейших рисунков от индийской художницы.
Фото на превью sundaekids / instagram