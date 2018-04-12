15 милых иллюстраций о том, каково это — быть половинками одного целого

Иллюстратор из Бангкока Пратчая Махапаурая (Pratchaya Mahapauraya) вот уже несколько лет рисует душевные комиксы о тех маленьких, но важных проявлениях любви, которые превращают отношения в настоящее волшебство.

Нас в AdMe.ru в один миг согрели эти работы, так что мы спешим поделиться самыми теплыми иллюстрациями с вами, дорогие читатели.

1. Лучшее за день — это твое прикосновение

2. — Если ты чего-нибудь хочешь, просто протяни руку и возьми это.

3. Все, что мое, — твое

4.

— Ты здесь! Я купил тебе мороженое.

— Вкусно!

— Да! И вправду вкусно!

5.

— Ты хочешь, чтобы я остался подольше?

— Оставайся навсегда.

6. Лучший рождественский подарок — это я и тот, кого я люблю, завернутые друг в друга

7.

— Ты в порядке?

— Здесь болит. И здесь.

8.

— Извини за опоздание!

— Я ждала тебя 20 лет... Еще 10 минут ничего не изменят.

9. Вместе всегда уютнее

10.

— Где моя подушка?

— Прямо здесь.

11.

— Можешь подержать это для меня?

— Конечно.

12. Трудно притворяться, что у тебя нет чувств, когда они есть

13. Ты мое утешение

14.

— Смотри! Падающая звезда! Загадывай желание!

— У меня его нет... Оно уже сбылось!

15. Любить тебя — определенно хуже всего... и лучше всего в моей жизни

А вы узнали себя и свою половинку в этих комиксах? Если да, то вот еще одна подборка милейших рисунков от индийской художницы.

Фото на превью sundaekids / instagram

23 На склад!
3 Комментарии
  • 12 апреля 2018
  • 3
  • 6439

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!