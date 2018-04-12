15 милых иллюстраций о том, каково это — быть половинками одного целого

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Иллюстратор из Бангкока Пратчая Махапаурая (Pratchaya Mahapauraya) вот уже несколько лет рисует душевные комиксы о тех маленьких, но важных проявлениях любви, которые превращают отношения в настоящее волшебство.

Нас в AdMe.ru в один миг согрели эти работы, так что мы спешим поделиться самыми теплыми иллюстрациями с вами, дорогие читатели.

1. Лучшее за день — это твое прикосновение

2. — Если ты чего-нибудь хочешь, просто протяни руку и возьми это.

3. Все, что мое, — твое

4. — Ты здесь! Я купил тебе мороженое. — Вкусно! — Да! И вправду вкусно!

5. — Ты хочешь, чтобы я остался подольше? — Оставайся навсегда.

6. Лучший рождественский подарок — это я и тот, кого я люблю, завернутые друг в друга

7. — Ты в порядке? — Здесь болит. И здесь.

8. — Извини за опоздание! — Я ждала тебя 20 лет... Еще 10 минут ничего не изменят.

9. Вместе всегда уютнее

10. — Где моя подушка? — Прямо здесь.

11. — Можешь подержать это для меня? — Конечно.

12. Трудно притворяться, что у тебя нет чувств, когда они есть

13. Ты мое утешение

14. — Смотри! Падающая звезда! Загадывай желание! — У меня его нет... Оно уже сбылось!

15. Любить тебя — определенно хуже всего... и лучше всего в моей жизни

А вы узнали себя и свою половинку в этих комиксах? Если да, то вот еще одна подборка милейших рисунков от индийской художницы.