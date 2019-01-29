15 комиксов от неунывающей француженки, в чьих зарисовках так легко узнать себя

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То, что нам кажется мелочью или нелепой ситуацией, для кого-то может стать настоящим предметом вдохновения. Например, для Жюльет — художницы, которая живет в Париже и работает графическим дизайнером. В своем инстаграме она делится комиксами, больше похожими на зарисовки из жизни, и многие из нас узнают себя в этих моментах. Признайтесь, вы тоже переживаете, когда от вас отсаживаются в автобусе?

С разрешения художницы AdMe.ru перевел для вас ее комиксы. Итак, знакомьтесь: Жюльет и ее жизнь, временами так похожая на нашу.

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Признайтесь, узнали себя в одном из комиксов Жюльет?

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  • 26.4k

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