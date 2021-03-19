15+ озорных комиксов о материнстве, где в каждой картинке узнаешь себя

Таня — молодая мама и талантливая художница, которая с юмором иллюстрирует все прелести родительства. Ее инстаграм полон мини-шедевров, в которых многие на раз-два узнают себя. Они напоминают нам, как же сильно меняется наша жизнь с появлением ребенка.

Мы в AdMe.ru с головой окунулись в работы Тани и уверены, что они вызовут улыбку и у вас. Даже если сквозь слезы.

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