15+ озорных комиксов о материнстве, где в каждой картинке узнаешь себя
Таня — молодая мама и талантливая художница, которая с юмором иллюстрирует все прелести родительства. Ее инстаграм полон мини-шедевров, в которых многие на раз-два узнают себя. Они напоминают нам, как же сильно меняется наша жизнь с появлением ребенка.
Мы в AdMe.ru с головой окунулись в работы Тани и уверены, что они вызовут улыбку и у вас. Даже если сквозь слезы.
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А что стало по-настоящему незабываемым в материнстве для вас?
Фото на превью tan.maman / Instagram
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